We wtorek 1 sierpnia burze pojawiają się w wielu regionach Polski. Zgodnie z alertami wydanymi przez IMGW 1 sierpnia przez kraj przechodzi fala burz i gwałtownych opadów deszczu. Warunki pogodowe utrudniają sytuację na drogach. Gdzie jest burza?

Gdzie jest burza? Przez Polskę przechodzą gwałtowne wyładowania atmosferyczne

Według doniesień Burza-Alert-IMGW w mediach społecznościowych na godzinę 17:46 główne skupiska burz są obecne w rejonie Złotowa na Pomorzu oraz Głogowa i Jeleniej Góry na Dolnym Śląsku. Burza występuje wraz z krótkotrwałymi, ale intensywnymi opadami deszczu, które przeważnie wynoszą 10-15 mm/h. Lokalnie na Pomorzu pada do 20-25 mm/h deszczu. Natomiast w miejscowości Goleniów jest to 22,8 mm deszczu, któremu towarzyszą porywy wiatru do około 60 km/h. W Legnicy wiatr wynosi około 59,8 km/h, w Jeleniej Górze 58,7 km/h oraz punktowo pojawia się drobny grad.

Burze dość szybko przemieszczają się na wschód. Synoptycy informują, że kolejne aktywne formacje burzowe nadchodzą od zachodu znad Niemiec i wędrują w kierunku Pomorza Zachodniego. Aktywność burzowa pozostanie na podobnym poziomie lub jeszcze nieznacznie wzrośnie jeszcze przez kilka godzin. Wyładowań atmosferycznych mogą spodziewać się mieszkańcy miejscowości Chojnice. Synoptyczka TVNmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek zaznaczyła, że na zachodzie i północy kraju "możliwe jest uformowanie się leja kondensacyjnego pod podstawą chmury, co z kolei może doprowadzić do powstania trąby powietrznej".

Pogoda. Synoptycy z IMGW wydali ostrzeżenia przed burzami deszczem dla 11 województw

Jak informowaliśmy w artykule wyżej, synoptycy z IMGW wydali alerty pogodowe we wtorek dla 11 województw. W godzinach popołudniowych burze nadciągną nad północno-zachodnią część Polski. Zagrożenia pierwszego stopnia obowiązują w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, północno-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. W trakcie burz opady deszczu mogą wynieść do 35 mm. Ponadto ma im towarzyszyć silny wiatr, który w porywach osiągnie prędkość do 70 km/h. Alert obowiązuje we wtorek (1 sierpnia) w godzinach od 12:00 do 20:00. Mieszkańcy województwa lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego oraz południowej części województwa śląskiego i mazowieckiego zostali ostrzeżeni tego dnia przed ulewnym deszczem.