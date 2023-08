Katarzyna Głogowski zaginęła wraz z dwójką dzieci. "Mogą podróżować koleją"

Komunikat w sprawie zaginięcia 39-latki oraz dwójki dzieci wydała we wtorek Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie. Jak poinformowano, dokładnie tydzień wcześniej - 25 lipca - Katarzyna Głogowski, Filip Zdrzałek i Maja Zdrzałek opuścili miejsce swojego pobytu w Wiśle i do tej pory nie skontaktowali się z bliskimi. "Mogą podróżować koleją ze Śląska do miejscowości nadmorskich" - czytamy.

Zaginieni Katarzyna Głogowski, Filip Zdrzałek, Maja Zdrzałek

39-letnia Katarzyna Głogowski na stałe mieszka z dziećmi w Niemczech. Jak podają policjanci, kobieta ma ok. 175 cm wzrostu, długie włosy koloru ciemny blond i niebieskie oczy. "Policja nie posiada informacji dotyczących ubioru osób w dniu zaginięcia" - wskazano w komunikacie.

"Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje dotyczące zaginionej lub dzieci, proszone są o pilny kontakt z cieszyńską policją lub pod numerem alarmowym 112!" - apelują funkcjonariusze.