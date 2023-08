Bąkiewicz udzielał wywiadu w Muzeum Powstania Warszawskiego. Mamy komentarz placówki

We wtorek rano w Muzeum Powstania Warszawskiego Telewizja Republika przeprowadziła wywiad ze znanym ze swoich skrajnie prawicowych poglądów Robertem Bąkiewiczem. Dwa lata temu wraz z grupą narodowców zagłuszał on Wandę Traczyk-Stawską, żołnierkę Armii Krajowej i członkinę Szarych Szeregów, która brała udział w prounijnej manifestacji. Wówczas uczestniczka Powstania Warszawskiego stanowczo zwróciła się do niego.

- Milcz, głupi chłopie. Milcz, chamie skończony, bo ja jestem żołnierzem, który pamięta, jak krew się lała. Jak moi koledzy ginęli. Ja tu po to jestem, żeby wołać w ich imieniu. Nigdy nikt nie wyprowadzi nas z mojej ojczyzny, którą jest Polska, ale także nikt z Europy, bo Europa to moja matka także - grzmiała Wanda Traczyk-Stawska.

Traczyk-Stawska o Bąkiewiczu: W jednej ręce ma różaniec, a w drugiej pałę

"Muzeum Powstania Warszawskiego nie uczestniczy w doborze gości"

Zapytaliśmy więc Muzeum Powstania Warszawskiego o to, czy użyczyło miejsca Telewizji Republika na wywiad z Robertem Bąkiewiczem i czy kierownictwo wiedziało, że taka rozmowa się odbędzie. W wiadomości do rzeczniczki prasowej przypomnieliśmy też słowa Wandy Traczyk-Stawskiej.

"1 sierpnia Muzeum Powstania Warszawskiego udostępniło swoją przestrzeń pięciu stacjom radiowo-telewizyjnym, które realizują programy na żywo. W tym Telewizji Republika. Oprócz tego na miejscu - w Parku Wolności i na ekspozycji muzealnej przez cały dzień dziennikarze z różnych stacji realizują wejścia na żywo" - przekazała nam Anna Kotonowicz i dodała:

Muzeum Powstania Warszawskiego nie uczestniczy w doborze gości zapraszanych do poszczególnych programów.