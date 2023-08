Krakowscy policjanci zatrzymali pijanego mężczyznę, który przyjechał na komisariat, ponieważ chciał pomóc swojemu koledze. 51-latek próbował uciec funkcjonariuszom, jednak nie zdołał tego zrobić.

Kraków. Pijany kierowca przywiózł na komisariat kolegę, który zgłosił, że padł ofiarą przestępstwa

Do zdarzenia doszło 31 lipca w godzinach wieczornych. Do Komisariatu Policji VII w Krakowie zgłosił się mężczyzna, który złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na jego szkodę. Towarzyszył mu znajomy, który znajdował się pod wpływem alkoholu. Gdy czynności z udziałem osoby zgłaszającej przestępstwo dobiegły końca, obaj mężczyźni wyszli z komisariatu i wsiedli do zaparkowanego nieopodal samochodu. Pijany 51-latek usiadł za kierownicą i rozpoczął jazdę.

Dostrzegł to funkcjonariusz z wydziału dochodzeniowo-śledczego. Policjant natychmiast wybiegł z budynku i wraz z kierownikiem Ogniwa Wywiadowczo-Patrolowego podjął interwencję wobec pijanego kierowcy. Zdołano go zatrzymać po krótkim pościgu.

Kierowca, który przywiózł kolegę na policję, miał dwa promile alkoholu i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów

Badanie alkomatem wykazało, że 51-latek miał dwa promile alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze dowiedzieli się również, że krakowianin otrzymał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Policjanci przekazali, że mężczyzna odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości oraz kierowanie samochodem bez posiadania uprawnień. Za popełnienie tych przestępstw mieszkańcowi Krakowa grozi do dwóch lat pozbawienia wolności.