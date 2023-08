Kulisy warszawskiego sexworku. Cudzoziemcy weszli na rynek, policja zaczęła działać

Rozprawy w wolskim sądzie rejonowym i obu stołecznych sądach okręgowych (dla prawego i lewego brzegu Wisły) toczyły się równolegle. W ławach oskarżonych międzynarodowe towarzystwo - Polki, Ukrainki, Syryjczyk. Pod zarzutami sutenerstwa, stręczycielstwa i kuplerstwa.

REKLAMA

Najpierw policjanci weszli do kilku nielegalnych agencji w Warszawie - przy Pańskiej, Dzielnej, Miłej, Chmielnej, Bukowińskiej, na skwerze Wyszyńskiego i w al. Solidarności. Większość miejscówek kryła się pod szyldem "gabinet masażu".

Zaczęło się od skarg mieszkańców bloku przy Dzielnej. Przez wiele miesięcy handryczyli się z właścicielem lokalu wynajętego na tzw. prywatkę. W nocy pijani goście mylili numery mieszkań i pukali do niewłaściwych drzwi. Hałasowali, kobiety w dezabilu wychodziły na balkon.

Zobacz wideo

Przez dłuższy czas te interwencje były traktowane na zasadzie "pisz na Berdyczów". Aż się przelało i któregoś przedpołudnia policja pofatygowała się pod podany adres. O tej porze w lokalu nie było klientów - bezczynne młode kobiety siedziały znudzone na kanapie. Na pytanie, dlaczego są tak skąpo ubrane odpowiedziały chórem, że "przymierzają się do sprzątania i nie chcą się spocić".

Śledczy dowiedzieli się więcej, gdy uświadomili przesłuchiwanym kobietom, że seks za pieniądze nie jest w Polsce zabroniony. Karnie odpowiadają czerpiący korzyści z "cudzego nierządu".

Zniknęła początkowa solidarność z pracodawcami. Kobiety bez oporów opowiadały, co je spotkało.

Barbara z agencji przy ulicy Pańskiej zeznała, że Syryjczyk Mohamed A. znęcał się nad nią fizycznie, gdy tylko uznał, że przyjęła za mało klientów. W wigilię Bożego Narodzenia chciała wyjść wcześniej, aby pojechać na wieś do swoich dzieci wychowywanych przez dziadków. Mohamed A. rzucił się na nią z pięściami, wykręcił jej rękę. Kazał przyjmować klientów mimo widocznych na ciele kobiety obrażeń. Kilka dni później, w sylwestra, wyznaczył jej dolny limit obsłużonych gości - co najmniej dziesięciu. Najlepiej, gdyby zadowoliła dwudziestu w ciągu jednej nocy. Ale w ten szczególny wieczór była marna frekwencja. W pokoiku z czerwoną lampką przyjęła pięciu mężczyzn. Mohamed A. wymierzył jej karę - tysiąc złotych.

W akcie oskarżenia zostało to nazwane wymuszeniem rozbójniczym.

Barbara bała się Mohameda A. nie tylko z powodu jego ciężkiej ręki. Syryjczyk miał powiązania z "chłopcami z miasta", którym płacił za rzekomą ochronę. Kobieta oddawała sutenerowi połowę stawki (100 zł za godzinę), a ponadto musiała partycypować w kosztach ogłoszenia na portalach erotycznych. W końcu, dzięki pomocy klienta, uciekła z agencji.

Zatrzymanie gangu Czekolindy fot. cbsp.policja.pl

Syryjczyk zaprzeczał w śledztwie, że znęcał się nad kobietami w jego - jak to określił - firmie. W sylwestra nie pilnował swego interesu - bawił się. Na dowód pokazał zdjęcia z parkietu lokalu gastronomicznego. Prowadzący dochodzenie nie przyjęli tłumaczenia za wiarygodne, gdyż wskazana restauracja mieściła się blisko ulicy Pańskiej. Podejrzany mógł na pół godziny opuścić parkiet, aby sprawdzić, co się dzieje w jego agencji. I wtedy pobić Barbarę.

Kosztowne wyroki

Kiedy doszło do procesu, kobieta świadczyła usługi już w innym lokalu - przy Dzielnej. Było to miejsce dla bardziej wymagających klientów, gotowych zapłacić 200 zł za godzinę. Atrakcyjne hostessy - jak je tam nazywano - mogły stawiać warunki. Na przykład Ukrainka Olena mająca małe dziecko brała dyżury tylko trzy razy w tygodniu w godzinach 19-21.

Agencję pod szyldem salonu masażu prowadziła Izabella K. Na co dzień interesu pilnowała kobieta zatrudniona do odbierania telefonów.

Podczas przesłuchania wyjaśniła śledczym, że każda "dziewczynka" miała służbową komórkę, do której przypisany był pseudonim. W agencji pracowały: Mistrzyni czułości, Lenka z Wenus, Ala z Woli która zadowoli, Magda Super Sex i Gorący Wulkan. Tymi ksywami podpisane były wyuzdane zdjęcia kobiet zamieszczone na portalach erotycznych Roksa i Odloty. Izabella K. sama je fotografowała.

Prostytutki obsługiwały klientów również w ich domach. Mniej chętnie, bo zdarzało się, że wracały stamtąd dotkliwie pobite.

Akt oskarżenia przeciwko Mohamadowi A. oraz 10 innym osobom z polsko-ukraińskiej grupy sutenerów wpłynął do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Wola w grudniu 2017 roku, po pięciu latach śledztwa. Organom ścigania największą trudność sprawiały niespodziewane wyjazdy oskarżonych i świadków na Ukrainę. Również Syryjczyk nie stawiał się na rozprawy.

Kiedy w październiku 2022 roku proces gangu sutenerów dobiegał końca, właścicielki agencji zapewniały w ostatnim słowie, że już nie żyją z nierządu, teraz opiekują się niedołężnymi starcami w Niemczech albo układają towary w polskich dyskontach. Kierowcy zatrudnieni do dowożenia prostytutek klientom w ich miejscu zamieszkania usilnie przekonywali sąd, że mieli wyrzuty sumienia. Aby odkupić winy, w święta za ulgową taryfę 20 zł zawozili trudniące się nierządem Ukrainki do cerkwi na warszawskiej Pradze.

Sąd wymierzył Mohamedowi A. karę trzech lat pozbawienia wolności i grzywnę 15 tysięcy złotych. W uzasadnieniu podkreślono, że mężczyzna był wielokrotnie karany i mocno związany z grupami przestępczymi. Na odosobnienie w zakładzie karnym zostały też skazane "burdelmamy". Ale wykonanie wyroku zawieszono na okres próby. Dla oskarżonych najdotkliwszy był przepadek korzyści majątkowej - musieli oddać od 12 do 62 tys. zł.

Pozostali podsądni - telefonistki pracujące w agencji, kierowcy, właściciele wynajmowanych lokali - zostali skazani na więzienie w zawieszeniu oraz grzywny.

Pokrzywdzonych było co najmniej 15 kobiet.

Tortury

Również w 2022 roku wyroki dla czerpiących zyski z cudzej prostytucji zapadły w Sądzie Okręgowym dla Warszawy-Pragi. Ponieważ postępowanie procesowe ciągnęło się kilka lat, oskarżeni w ostatnim słowie usiłowali przekonać sąd, że bardzo zmienili się od czasu popełnienia przestępstwa.

10 osób, które żyły z nierządu, na pytanie o zawód podawały ten, który zdobyły w szkole. Na przykład właścicielka agencji Barbara A. okazała się fryzjerką, kierowca Zenon W. elektromechanikiem, Większość z nich miała dzieci; W. nawet sześcioro. W akcie oskarżenia zostali nazwani zorganizowaną grupą przestępczą.

Aniela naraziła się "burdelmamie" samowolnym skróceniem godzin pracy. Tego dnia kobieta bardzo źle się czuła, gdyż bolała ją niewyleczona złamana ręka. Nie chciała iść z kolejnym mężczyzną do łóżka - pojechała do swej przyjaciółki, u której zostawiła czteroletnią córkę.

Właśnie zastanawiały się, co powinna zrobić ze swoim życiem, gdy rozległ się łomot do drzwi i głośne wołania, aby natychmiast wyszła na korytarz. To wytropił ją kierowca od Barbary A. wściekłej na Anielę za porzucenie pracy. Groził podpaleniem mieszkania.

Kobieta posłusznie weszła do jego samochodu i nawet nie jęknęła, gdy kierowca bił ją na oślep. Została zawieziona do mieszkania w bloku, w którym w tajemnicy przed sąsiadami działała tzw. prywatka. Zakrwawiona kobieta miała nadzieję, że wrzucą ją do piwnicy, gdzie zwykle nocowały zatrudnione w agencji Ukrainki i będzie mogła się przespać. Zamierzała nazajutrz powiedzieć szefowej, że koniec, odchodzi.

Na ławie oskarżonych zasiedli także ochroniarze agencji towarzyskiej prowadzonej przez 'Czekolindę' KAMIL SIAŁKOWSKI

Myliła się. W zamkniętym dla klientów pokoju kobiety ustawiły pośrodku pokoju krzesło, posadziły na nim poturbowaną ofiarę i zaczęły ją kopać, opluwać. Spadała, to podnosiły i ponownie rzucały się z pięściami. Szczególnie wyżywał się na niej zatrudniony w agencji "Bolek". Był tam popychadłem. Kiedy się upił, kobiety rozbierały go do naga, zakładały mu damską erotyczną bieliznę. Wszystko było filmowane. Ale teraz on był "mistrzem ceremonii".

Kierowca przyniósł z kuchni nóż i obciął Anieli włosy do samej skóry. Robił to z sadystycznym uśmiechem, celowo w kilku miejscach kalecząc. Potem zmusili ją do wypicia słoika moczu. Śmiali się, że dostała urynowy koktajl od nich wszystkich.

Jedna z prostytutek miała za zadanie fotografowanie kobiety w sytuacjach największego upokorzenia. Barbara A. oceniała zdjęcia zapowiadając, że te najbardziej drastyczne nazajutrz znajdą się w internecie.

Maltretowanie trwało wiele godzin. Półprzytomna prostytutka podpisała oświadczenie, że odda szefowej "ukradzione z kasy agencji 7,2 tys. zł".

Ukrainki w piwnicy

Nie wzięła tych pieniędzy. Ale zdawała sobie sprawę, że nikt jej nie obroni. Koleżanki Ukrainki robiły ze strachu wszystko, co kazała im właścicielka agencji. Były całkowicie od niej zależne. Spały w piwnicy przypisanej do mieszkania, w którym pracowały.

Następnego dnia Aniela pojechała na policję. Opowiedziała, że trafiła tam, bo w markecie na kasie płacili za mało, aby utrzymać się z małym dzieckiem i konkubentem-nygusem. Poszukała na internetowych stronach ofert pracy. Najpierw trafiła do tzw. prywatki prowadzonej przez Ukrainkę. W klitce z ciemną kuchnią za Żelazną Bramą pięć młodych kobiet obsługiwało klientów dyskretnie, niewskazany był nawet głośny śmiech. Szefowa brała połowę stawki, która wynosiła 120 zł za godzinę. Z powodu ciasnoty w mieszkaniu, agencja preferowała wyjazdy do klienta. Umówiony kierowca zawoził kobietę pod wskazany adres i czekał na jej sms, że wszystko w porządku, może odjechać.

Dziennie potrafiłam zarobić 700-900 zł - zeznała Aniela podczas przesłuchania. Ale Ukraince ciągle było za mało, urządzała awantury z powodu spadku wydajności personelu. Aniela pożaliła się kierowcy. Dał jej telefon do właścicielki drugiej agencji, w której też pracował. W ten sposób poznała Barbarę A. - Polka, łatwiej będzie się dogadać, a ona liczy się w branży - zapewniał.

W porównaniu z zakresem działalności Ukrainki, nowa "burdelmama" zarządzała erotycznym imperium. Poza agencją czynną 24 godziny na dobę miała w Warszawie tzw. prywatki i zwykle tam lokowała startujące w seksualnym biznesie kobiety. Aniela też przeszła tę drogę. Szefowa robiła swoim "dziewczynkom" wyuzdane zdjęcia na portale pornograficzne, sprawdzała ich wydolność. Te, które nie miały szans na bardziej wymagającego klienta, wysyłała na tzw. pigalak - tak nazywano skwer koło warszawskiego hotelu Polonia.

Początkowo Aniela miała wysokie noty u Barbary A. Ale coraz częściej przychodziła do pracy z siniakami na całym ciele - tak znęcał się nad nią stroniący od pracy kochanek. Klienci nie byli zadowoleni z obsługi obolałej kobiety. Sama właścicielka agencji nie fatygowała się biciem, wolała wymierzyć karę finansową. Kiedy wyszło na jaw, że Ukrainki nie zapisywały na tzw. desce liczby wszystkich przyjmowanych mężczyzn (a zatem nie dzieliły się z szefową zarobkami) A. uznała, że to był pomysł Anieli. Kazała jej pokryć straty.

Od tego dnia kobieta pracowała za darmo, a mimo to, z powodu naliczanych odsetek jej zadłużenie rosło. Koleżanki radziły okradanie klientów; ona nie chciała być złodziejką. Zamierzała odejść z agencji, ale długo paraliżował ją strach; po rozstaniu się z damskim bokserem nie miała dachu nad głową. Zdecydowała się dopiero po kilku miesiącach wahań.

Kiedy w praskim sądzie nadszedł dzień na wystąpienia prokuratora i obrońców, tylko jeden oskarżony był na sali. Pozostali od dawna już nie stawiali się na rozprawy. Kilku kobiet pochodzenia ukraińskiego w ogóle nie udało się przesłuchać, gdyż opuszczając Polskę, zatarły za sobą ślady.

Zatrzymanie gangu Czekolindy fot. cbsp.policja.pl

Prokurator domagał się dla oskarżonych kar od roku do pięciu lat pozbawienia wolności. W zawieszeniu. Ponadto skazani mieli naprawić szkody wyrządzone Skarbowi Państwa. Najwyższa kwota do zapłacenia wynosiła ponad ćwierć miliona złotych.

Barbara A. za znęcanie się nad Anielą została skazana na trzy lata i sześć miesięcy więzienia. Pozostali oskarżeni otrzymali niższe wyroki i w zawieszeniu. Kierowcom zasądzono przepadek korzyści majątkowych.

Tajemnice pokoju zwierzeń

Wieści o tym, że warszawska prokuratura dobrała się do domów publicznych dotarły na ulicę Wierniczą w dzielnicy Wilanów, gdzie w piętrowej willi świetnie prosperowała luksusowa agencja towarzyska pod szyldem "Rasputin". Była znana w Warszawie z racji nachalnej promocji: prawie gołe dziewczyny wabiły klientów jeżdżąc po mieście limuzyną.

Policja dobrze wiedziała, co się dzieje pod wskazanym adresem choćby ze skarg, jakie latami wysyłała do komendy właścicielka sąsiedniego domu, udręczona towarzystwem za płotem i zaśmiecaniem jej ogródka zużytymi akcesoriami antykoncepcyjnymi. Nie było reakcji.

Sytuacja zmieniła się, gdy do CBŚP zgłosiła się Zuzanna. Bez kluczenia zawiadomiła funkcjonariuszy, że od wielu lat jest sexworkerką. Ostatnio pracowała w Wilanowie. Właścicielka 28-letnia Karolina P. pseudo "Czekolinda" nie zapłaciła jej należnych 2,8 tys. zł. Upominanie się nic nie dało. Rozżalona kobieta gotowa była wiele opowiedzieć na temat finansów w agencji.

Chętnie ją wysłuchano, bo to był trop w kierunku art. 204 kk dotyczącego stręczycielstwa, sutenerstwa i kuplerstwa. Paragraf drugi tego artykułu brzmi: "Kto czerpie korzyści majątkowe z uprawiania prostytucji przez inną osobę, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech".

Zuzanna opisała cennik w agencji. Za pierwszą godzinę klient płacił 350 zł, z czego 100 zł otrzymywała kobieta świadcząca usługę. Seks w basenie kosztował 600 zł. Resztę pieniędzy dzielono pomiędzy kierownictwo i taksówkarzy, którzy dowozili klientów - często osoby znane z gazet i telewizji - pod klub na Wiertniczej.

Za namówienie gościa na szczególne atrakcje agencji i poczekanie na postoju, taksówkarz otrzymywał osobno 200 zł. Zazwyczaj obecności w "pokoju zwierzeń", jak informował napis na drzwiach, towarzyszył alkohol kupiony w barze. Podczas procesu były partner "Czekolindy" wyjaśnił, że szampany do baru w "Rasputinie" były kupowane w dyskontach w cenie kilkudziesięciu złotych, a sprzedawano je klientom nawet po 30 tys. zł za butelkę.

Proces grupy prowadzącej luksusową agencję towarzyską Rasputin w Wilanowie. Zeznaje Norbert K. KAMIL SIAŁKOWSKI

Klienci potrafili zostawić w czasie jednej wizyty w agencji nawet 100 tys. złotych, płacąc kartami kredytowymi. Dla tych, którzy woleli płacić gotówką, zainstalowano bankomat.

Sexworkerka traciła zarobek, jeśli wyszło na jaw, że umówiła się z gościem prywatnie, nie za pośrednictwem agencji. Albo gdy klient zszedł do recepcji z reklamacją, że nie tego oczekiwał. Dla dyżurującego w holu ochroniarza argumenty kobiety, że pijany facet jest pod wpływem narkotyków i nie wie, co mówi, nie miały znaczenia. Kobiety musiały zadowolić każdego klienta...

Na pytanie, czy w agencji sprzedawano narkotyki, Zuzanna odpowiedziała, że osobiście takich używek nie widziała, ale słyszała, że były na podorędziu.

Karolinę P. na policję została doprowadzono siłą, bo kiedy zorientowała się, że przed drzwiami wejściowymi stoją funkcjonariusze, uciekła przez balkon i schowała się w ogrodzie.

Zdradziły ją błyszczące złote cekiny na botkach; z kryjówki została wyciągnięta za nogi. Na pierwszym przesłuchaniu P. zarzekała się, że nie brała pieniędzy od prostytutek, a one same ustalały cenę za swoje usługi. Jej zyski pochodziły z prowadzenia firmy organizującej eventy. Kiedy wyjaśnienia nie przekonały śledczych, podejrzana wycofała się z nich i przedstawiła kolejną wersję dojścia do dużego majątku. Owszem, korzystała z pieniędzy zarobionych w domu publicznym, ale pośrednio, bo finansami zajmował się jej ówczesny partner.

Karolina P., pseudonim Czekolinda Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Wyborcza.pl

Zarzuty prokuratorskie postawione tej parze w niektórych punktach się zbiegały. Oboje zostali oskarżeni o sprzedaż w "Rasputinie" alkoholu bez zezwolenia. Funkcjonariusze CBŚP znaleźli w zakamarach willi setki butelek z tanimi winami. Wiele wskazywało na to, że przelany do innych pojemników trunek był sprzedawany z kilkusetprocentową marżą.

Na Karolinie P. ciążył jeszcze zarzut ukrywania nielegalnie zarobionych w agencji pieniędzy - chodziło o niebagatelną kwotę 3,6 mln zł - na obcych kontach, aby zataić ich przestępcze pochodzenie.

Ponadto została oskarżona o kierowanie zorganizowaną grupę przestępczą (11 oskarżonych), której celem było werbowanie i psychiczne zmuszanie kobiet do prostytuowania się.

Najsurowszy wyrok

W październiku 2020 roku proces dobiegał końca. Obrońca głównej oskarżonej wnioskował o jej uniewinnienie. Twierdził, że źródłem zarobku Karoliny P. był alkohol sprzedawany z kilkukrotną przebitką. Niestety, bez zezwolenia; właścicielka klubu nie wiedziała, że powinna mieć koncesję.

Co do seksualnych usług wersja obrony była taka, że "Czekolinda" udostępniając odpłatnie kobietom pokoje na piętrze willi nie przypuszczała, że będą tam uprawiały prostytucję. Sposób spędzania czasu w "Rasputinie" miał zależeć od indywidulnych upodobań gości i obsługujących ich hostess.

Prokurator w mowie końcowej wskazywał: - Samo uprawianie nierządu nie jest karalne. Można by powiedzieć, że jest to usługa ciesząca się szczególnymi względami urzędów skarbowych, bo za wykonywanie najstarszego zawodu świata nie płaci się podatku. Ale jeśli właściciel "domu uciech" czerpie z tego korzyści materialne, podlega karze. Nawet, kiedy pokrzywdzone dobrowolnie wykonują seksualne usługi. W "Rasputinie" na prostytutkach żerowała nie tylko prowadząca ten interes, również współpracujący z nią kierowcy taksówek, recepcjonistka i ówczesny partner "Czekolindy".

Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Karolinę P. na cztery lata, więzienia, 25 tys. zł grzywny. Nakazał jej oddać ponad 4 mln zł, których nielegalnie dorobiła się, prowadząc klub w Wilanowie.

Jej partner, z którym przez kilka miesięcy prowadziła agencję, usłyszał wyrok roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności oraz utratę majątku wartego 170 tys. zł. Pozostali oskarżeni - cztery barmanki i czterech ochroniarzy - zostali skazani na kary pozbawienia wolności w zawieszeniu na czas próby. Kilkoro z nich będzie musiało się w tym czasie spotykać z kuratorem. Sąd zobowiązał ich także do zapłacenia grzywien i zwrotu równowartości pieniędzy, które mieli zarobić w "Rasputinie".

Anna A., która pracowała w klubie nocnym 'Rasputin', zeznawała w środę podczas procesu 'Czekolindy' fot. Kamil Siałkowski

- Tłumaczenia oskarżonych a także obrońcy są nielogiczne. Wszyscy wiedzieli, czym jest "Rasputin" - uzasadniała nieprawomocny wyrok sędzia. - Bar, w którym sprzedawano alkohol, miał tylko stwarzać pozory legalności biznesu w tym miejscu. Nie sposób uwierzyć, że klienci przyjeżdżali na Wiertniczą tylko po to, aby napić się alkoholu po mocno wygórowanej cenie. W "Rasputinie" jedna usługa implikowała drugą, ale prym wiodły usługi seksualne.

Sprawa od dwóch lat czeka na rozpoznanie przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie.

Czy pogrom warszawskiego seksbiznesu oznacza zniknięcie z warszawskiej mapy? W organach ścigania nikt nie ma takich złudzeń. Zapewne już działają nowe agencje, tylko pod innymi adresami. Te ekskluzywne, odwiedzane przez osoby znaczące w polityce są zresztą potrzebne policji i tajnym służbom. Jako źródło informacji.

Znikają też portale

Równolegle z akcją zamykania warszawskich agencji, śledczy z Białegostoku wyłączyli też dwa popularne serwisy z anonsami erotycznymi.

Za Roksę odpowiadała grupa przestępcza z Małopolski. W listopadzie 2021 roku zatrzymano 11 osób w wieku od 31 do 43 lat. Usłyszeli oni zarzuty "udziału w zorganizowanej grupie przestępczej trudniącej się czerpaniem korzyści majątkowych z kuplerstwa". Przez 15 lat działalności serwis mógł im przynieść korzyści majątkowe w wysokości 40 milionów złotych.

Z kolei w styczniu 2022 roku zamknięto Odloty. Wtedy zatrzymano jego założyciela, warszawskiego przedsiębiorcę Henryka K. Mężczyzna prowadził serwis od 2008 roku. Na stronie znajdowały się ogłoszenia z usługami seksualnymi z całej Polski.

OSKARŻAM - cykl kryminalny Gazeta.pl Grafika: Marta Kondrusik