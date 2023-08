Zwłoki przy granicy z Rosją. Policja dementuje doniesienia: Ciało nie było rozczłonkowane

Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci mężczyzny, którego ciało znaleziono we wtorek w gminie Lelkowo, ok. 2 kilometrów od granicy z obwodem królewieckim. W niektórych mediach krążyły doniesienia o tym, że zwłoki miały być rozczłonkowane. Policja stanowczo to dementuje.

3 Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Grzegorz Skowronek / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl