Gdy wybieramy się do lasu z zamiarem zbierania grzybów, spodziewamy się natrafić na typowe dla naszego ekosystemu podgrzybki, borowiki, kurki czy kanie. Na naszej drodze może znaleźć się również jeden z wielu gatunków muchomora czy nietypowo wyglądające huba i purchawka. O wyjątkowym szczęściu może mówić leśniczy, który podczas spaceru przez bieszczadzki las natrafił na "palce diabła".

"Palce diabła" w Bieszczadach. Odkrycia dokonał leśniczy

Okratek australijski, który charakterystycznym wyglądem zapracował sobie na przydomek "palce diabła", to nietypowy grzyb pochodzący z Australii. W naturze występuje również w Nowej Zelandii i Tasmanii. Do Europy trafił w 1914 roku, a w Polsce po raz pierwszy zauważono jego obecność w latach 70. XX wieku. Choć nadal jest on uważany za bardzo rzadki gatunek, wzrost temperatury w naszym kraju doprowadził do zwiększenia jego populacji.

Młode owocniki są nazywane jajami węży lub smoków z powodu swojego owalnego kształtu. We w pełni rozwiniętej formie okratek przypomina dłoń lub wyrzuconą na brzeg rozgwiazdę. Na facebookowym profilu Nadleśnictwa w Ustrzykach Dolnych opublikowany został post przedstawiający zdjęcia egzotycznego grzyba. Jego obecność w bieszczadzkim lesie odkrył przypadkiem tamtejszy leśniczy.

Śmierdzi padliną, ale jest jadalny. Okratek australijski rozprzestrzenia się dzięki muchom

"Palce diabła" należą do grzybów jadalnych, choć trudno w to uwierzyć z powodu wydzielanego przez nie zapachu. Różowoczerwonkawy owocnik wabi muchy wonią przypominającą padlinę. Owady siadają na nim, by się nim pożywić. Dzięki temu do ich odnóży przyczepiają się zarodniki, które mucha rozsiewa podczas lotu.