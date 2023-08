Śmiertelne potrącenie obywatela Litwy na A2. "Wtargnął pod nadjeżdżający ciągnik siodłowy"

W poniedziałek przed godz. 23:00 mężczyzna jadący autostradą A2 w kierunku Warszawy w rejonie miejscowości Osiecza Pierwsza doprowadził do kolizji uderzając w tył poprzedzającego auta marki Hyundai I30. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że obywatel Litwy wyszedł z samochodu i zaczął iść pasem awaryjnym (pod prąd) w kierunku Poznania, a następnie wbiegł pod nadjeżdżający samochód ciężarowy - informuje portal lm.pl. - 42-letni obywatel Litwy na 246. kilometrze autostrady A2, wtargnął pod nadjeżdżający ciągnik siodłowy z naczepą, którym kierował 29-letni mieszkaniec powiatu poznańskiego. Mężczyzna, który wtargnął pod nadjeżdżającego tira, poniósł śmierć na miejscu. Ciało decyzją prokuratora zabezpieczono do sekcji - poinformował PAP, którą cytuje TVN24, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Koninie asp. Sebastian Wiśniewski.

Śmiertelne potrącenie 42-letniego obywatela Litwy na A2. Trwa śledztwo

Oficer Wiśniewski powiedział, że obywatel Litwy doprowadził do kolizji, bo prawdopodobnie nie zachował należytej ostrożności i najechał na tył poprzedzającego go auta. PAP informuje, że kierowca tira był trzeźwy. Policjanci pobrali od niego krew do dalszych badań na ewentualną obecność innych środków. Śledztwo w sprawie prowadzi policja pod nadzorem prokuratora.

