Powstanie Warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17. Mimo że pierwsze walki miały miejsce już we wczesnych godzinach porannych, to właśnie 17:00 uznaje się symbolicznie za początek niepodległościowego zrywu. Aby upamiętnić tę datę, co roku w godzinę "W", której nazwa stanowiła konspiracyjny kryptonim momentu wybuchu powstania, w całej Polsce wyją syreny alarmowe.

Zobacz wideo 63 dni w 3 minuty. Tak wybuchało i upadało Powstanie Warszawskie [ANIMACJA]

Co oznaczają syreny alarmowe 1 sierpnia? Jak się zachować?

We wtorek 1 sierpnie obchodzimy 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W związku z obchodami, upamiętniającymi największą akcję zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie, w całej Polsce zawyją syreny alarmowe. 60-sekundowy sygnał nie oznajmia zagrożenia. Stanowi jedynie przypomnienie wydarzeń sprzed blisko 80. lat. W czasie godziny "W" wielu Polaków nie tylko w stolicy, ale także w innych regionach kraju, na moment przerywa swoje obowiązki, aby oddać szacunek i hołd poległym powstańcom. Zatrzymują się nie tylko piesi. Wstrzymany zostaje także ruch samochodów oraz pojazdów komunikacji miejskiej.

Niemieckie placówki opuściły flagi do połowy masztu. "Na znak wstydu"

79. rocznica Powstania Warszawskiego

Powstanie Warszawskie zakończyło się 3 października 1944 roku. Początkowo zakładano, że potrwa zaledwie kilka dni, jednak żołnierze podziemia przy wsparciu mieszkańców stolicy zdołali bronić się aż przez 63 dni. Ostatecznie jednak niepodległościowy zryw, który jednocześnie stanowił największą tego typu inicjatywę w całej okupowanej Europie, zakończył się kapitulacją Polaków. Układ o zaprzestaniu działań wojennych został podpisany w nocy z 2 na 3 października 1944 roku. W trakcie dwumiesięcznych walk straty wyłącznie w polskim wojsku wyniosły około 16 tys. osób. Wśród nich znaleźli się nie tylko zabici, ale także zaginieni. Dodatkowo około 20 tys. osób zostało rannych, a 15 tys. wziętych do niewoli. Szacuje się, że w wyniku działań niemieckiej armii, w tym nalotów, ostrzałów artyleryjskich, a także ciężkich warunków panujących w okupowanej Warszawie, zginęło około 200 tys. cywilów. W wyniku Powstania Warszawskiego większość zabudowy lewobrzeżnej Warszawy została doszczętnie zniszczona.