Według informacji przekazanych RMF FM przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych żadna z maszyn przelatujących w okolicy wschodniej granicy nie przekroczyła terytorium Polski. Śmigłowce jako pierwsi zauważyli mieszkańcy Białowieży, którzy sfotografowali białoruskie maszyny.

Białoruskie śmigłowce niedaleko polskiej granicy. Zauważyli je mieszkańcy Białowieży

Zdjęcia śmigłowców zostały opublikowane w mediach społecznościowych we wtorek rano. "Co, oprócz bocianów, lata dziś nad Białowieżą?", zapytała Eliza Kowalczyk, członkini Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego, która do postu dołączyła fotografie zaobserwowanych białoruskich maszyn. Polskie wojsko zapewniło jednak, że zostało uprzedzone przez Białorusinów o lotach patrolowych zorganizowanych w pobliżu granicy z Polską. Te loty najprawdopodobniej dostrzegli mieszkańcy Białowieży.

Według nieoficjalnych informacji mieszkańcy Białowieży mieli zaobserwować dwa śmigłowce Mi-8 oraz jeden bezzałogowiec. Polskie radary nie zarejestrowały jednak, aby któryś z nich przekroczył polską granicę. Nie doszło więc do naruszenia przestrzeni powietrznej. Sygnał jednak nadal pozostaje badany przez wojskowych. Białoruś zapowiedziała, że manewry potrwają we wtorek do godziny 18.

Świadkowie opowiedzieli o śmigłowcach przelatujących nad ich głowami

Zgodnie z przekazywanymi przez wojsko informacjami przeloty odbywały się wyłącznie po stronie białoruskiej. Żołnierze podkreślili, przy dobrych warunkach i odpowiedniej widoczności, maszyny mogły zostać dostrzeżone przez polskich obywateli. Z tego względu mieszkańcy Białowieży mogli odnieść mylne, zdaniem wojskowych, wrażenie, że śmigłowce leciały tuż nad polskimi miejscowościami.

Sami mieszkańcy są jednak innego zdania niż wojskowi. Według naocznych świadków śmigłowce realnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Jak przekazał białostocki oddział "Gazety Wyborczej" maszyny miały wlecieć do Polski w okolicy wsi Grudki. Następnie po przeleceniu około 3 km w głąb kraju, zawróciły nad cerkwią św. Mikołaja. Później śmigłowce miały przelecieć nad Białowieżą, kierując się w stronę Podolan. Świadkowie podkreślili, że maszyny leciały dość nisko, na pułapie 200-300 metrów. Miejscami miały nawet schodzić na wysokość kilkudziesięciu metrów. - Miałam wrażenie, że nie wyrobią się na zakręcie i wlecą mi na dach - mówiła właścicielka jednego z obiektów turystycznych, która była świadkiem przelotu śmigłowców.