Pełnia to faza, podczas której naturalny ziemski satelita znajduje się w opozycji do Słońca, czyli wtedy, gdy długości ekliptyczne Słońca i Księżyca różnią się o 180 stopni. Zazwyczaj występuje raz w miesiącu. W sierpniu będzie inaczej.

REKLAMA

Zobacz wideo Najciekawsze odkrycia kosmiczne ostatnich lat

Sierpień miesiącem dwóch pełni. Księżyc będzie bliżej Ziemi

Kulminacyjny moment pierwszej pełni nastąpi we wtorek 1 sierpnia o godzinie 20:33. Z naszej perspektywy Księżyc wzejdzie o 21:03 nad południowo-wschodnim horyzontem. W tym miesiącu naturalny satelita znajdzie się w perygeum, czyli najbliższej odległości od Ziemi (ok. 363 tys. km od naszej planety). Będzie wydawał się o około 14 proc. większy i nawet o 30 proc. jaśniejszy niż w apogeum (punkt orbity okołoziemskiej ciała niebieskiego najbardziej oddalony od Ziemi; ok. 406 tys. km). Na skutek interakcji z grubymi warstwami atmosfery przybierze ciemną pomarańczową barwę.

Naukowcy znaleźli konia trojańskiego wśród planet. Zajęła orbitę sąsiadki

To jeszcze nie koniec. W nocy z 30 na 31 sierpnia będzie tzw. niebieski księżyc, czyli druga pełnia Księżyca w tym samym miesiącu kalendarzowym. Zdarza się to raz na około 2,7 roku - ostatnio w październiku 2020 r. Wynika to z faktu, że czas pomiędzy dwiema kolejnymi pełniami Księżyca wynosi około 29 i pół dnia.

Pogoda na sierpień. Jeszcze więcej burz i ochłodzenie. Czy wróci upał?

Księżyc zmienia rozmiary? Złudzenie optyczne

1 sierpnia 2023 roku Księżyc zbliży się do nas na 363 815 km, a 31 sierpnia - na 363 667 km. W związku z tym może wydawać się większy. Dlaczego? Naturalny satelita krąży wokół Ziemi po eliptycznej orbicie, a jego ścieżka nie jest dostosowana do ruchu planety - podczas obiegu wzajemna odległość obu ciał się zmienia.