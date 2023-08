Nowe alerty IMGW dla 11 województw. Burze i intensywne opady deszczu. Gdzie zagrzmi?

Wtorkowy poranek przywitał nas zachmurzeniem w całym kraju. Podczas gdy w centralnej części Polski prognozy dają jeszcze szansę na pojawienie się lokalnych przejaśnień, mieszkańcy północy i południa będą się musieli zmierzyć z trudnymi warunkami pogodowymi.

REKLAMA

Zobacz wideo Chciała wjechać na autostradę A4 pod prąd, bo tak pokierowałą ją nawigacja

Burze nadciągają nad Polskę. Alerty IMGW dla województw na północnym zachodzie

Ostrzeżenia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dotyczą wyładowań atmosferycznych i intensywnych opadów deszczu. Burze nadciągną nad północno-zachodnią część Polski w godzinach popołudniowych. Na mapie zagrożenia pierwszego stopnia znalazły się województwa: zachodniopomorskie i pomorskie oraz północno-zachodnia część województwa kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego.

W trakcie burz opady wyniosą do 35 mm. Wyładowaniom atmosferycznym mogą towarzyszyć także silne podmuchy wiatru, który w porywach osiągnie prędkość do 70 km/h. Alert obowiązuje we wtorek (1 sierpnia) w godzinach od 12 do 20.

Pogoda na sierpień. Jeszcze więcej burz i ochłodzenie. Czy wróci upał?

Nowe ostrzeżenia od IMGW. Niebo na południowym zachodzie Polski przejmą ulewy

Intensywne opady deszczu nie ominą również mieszkańców południa kraju. Gwałtowne zjawiska pogodowe dotrą na teren województwa lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego oraz południową część województw śląskiego i mazowieckiego najwcześniej późnym popołudniem.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej obejmuje ulewy, w trakcie których prognozowana wysokość opadów wyniesie od 30 do 45 mm. Alert obowiązuje od wtorkowych godzin popołudniowo-wieczornych do rana dnia następnego.