Pogoda na sierpień. Jeszcze więcej burz i ochłodzenie. Czy wróci upał?

Długoterminowa prognoza pogody na sierpień dla wielu może okazać się rozczarowująca. Przez większość dni ostatniego miesiąca wakacji dominować będą umiarkowane, ale miejscami także chłodne masy powietrza, które poskutkują ujemnym odchyleniem temperatury od średniej wieloletniej. Sierpień zapisze się także jako miesiąc wilgotny, z dużą ilością opadów i wysoką aktywnością burzową.

Pogoda długoterminowa na sierpień. Temperatury rozczarują Polaków

W początkowych dniach sierpnia, według ekspertów ze strony fanipogody.pl, opierających się na wyliczeniach z modelu GFS, nad naszym krajem przebiegać będzie granica pomiędzy gorącymi masami powietrza ze wschodu a chłodniejszym powietrzem z zachodu Europy. Upał pozostanie więc poza granicami Polski. Podobne dane przedstawił Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Opublikowane modele ECMWF wskazują na dużo chłodniejszy miesiąc, niż początkowo zakładano.

W najbliższych dniach pojawią się dłuższe okresy z niską oraz umiarkowaną temperaturą. Według synoptyków odczujemy temperaturę lekko powyżej 20 st. C. Sporadycznie mogą wystąpić także dni gorące, niewykluczone, że przy zmiennej pogodnie nawet upalne. Miejscami słupki na termometrach mogą wzrosnąć do 24-28 st. C. Nie będzie to jednak zjawisko powszechne, które zostanie z nami na dłużej. Najchłodniej będzie nad morzem i na północnych obszarach kraju.

Nadchodzi gwałtowna zmiana pogody. Sierpień nas nie raz zaskoczy

Opady powyżej średniej wieloletniej. Możliwe niebezpieczne burze

Sierpień okaże się miesiącem bardzo wilgotnym. Wiele modeli pokazuje ilość opadów powyżej normy wieloletniej. Na stabilną pogodę nie ma więc co liczyć. Zaobserwujemy m.in. większą niż dotychczas aktywność burzową. Niektóre opady, które towarzyszyć będą temu niebezpiecznemu zjawisku, powodować będą ryzyko zalania i podtopienia dróg oraz posesji. Ponadto mogą pojawić się szkody wywołane wysoką aktywnością wiatru oraz gwałtownymi wyładowaniami atmosferycznymi. Należy jednak pamiętać, że jest to jedynie prognoza długoterminowa, która obarczona jest dużą niepewnością. Wynika to z ryzyka wystąpienia nagłych zjawisk meteorologicznych, jak i z różnorodności wykorzystywanych w modelach prognostycznych założeń fizycznych, statystycznych oraz równań matematycznych. Zaleca się więc na bieżąco sprawdzanie prognoz oraz śledzenie komunikatów synoptycznych.