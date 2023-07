Stefan Meissner, pseudonim "Krzysztof", mieszka obecnie w Kanadzie, ale co roku przyjeżdża do Polski na obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Jak podkreślił, to tutaj czuje się jak w domu. - Przyjeżdżam do wolnej Polski, do mojej Warszawy kochanej, która jest zawsze w moim sercu i będzie do końca życia. To jest obowiązek i przyjemność. Przyjemność być wśród Polaków i wspominać tych towarzyszy broni, którzy odeszli, moich braci, którzy odeszli, których nie ma - powiedział w "Faktach po Faktach" na antenie TVN24.

Apel powstańca do młodych. "Nie warto tracić tego, o co myśmy walczyli"

Powstaniec warszawski zaznaczył, że "do niedawna" była to Polska, o którą walczył. - Teraz się toczy arbitralnie do dyktatury. I to mnie nie tylko przeraża, ale boli - stwierdził i zaapelował do młodych:

Hej, młodzi! Ołówki w dłoń. Losy Polski są wkrótce przed nami. Dzisiaj ołówek jest dla was tym, czym dla nas był kiedyś karabin. Hej, kto Polak, do wyborów! Żyj wolności. Polsko żyj. My nie chcemy dyktatorów. Niech to będzie hasłem dni.

- Chcę, żeby wszyscy młodzi usłyszeli - nie warto tracić tego, o co myśmy walczyli. Demokracja w Polsce jest zagrożona. Pójście do wyborów to nasz obowiązek, to jest decyzja jaka chcemy mieć Polskę, czy demokratyczną, czy chcemy mieć dyktaturę - powiedział w TVN24 Stefan Meissner, pseudonim "Krzysztof".

Andrzej Duda: Ta wolna Polska była warta tego, by iść z visami na tygrysy

W przededniu 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Andrzej Duda uczestniczył we mszy świętej w intencji powstańców warszawskich i w Apelu Pamięci. W trakcie uroczystości prezydent podkreślał, że uczestnicy zrywu stanęli do walki pomimo nieadekwatnego uzbrojenia, którego wówczas nie mogli zdobyć. Dodał, że niemiecka armia była znakomicie uzbrojona, przygotowana i okrutna, dlatego bohaterstwo powstańców było tym większe.

A jednak powstańcy walczyli: o zasady, o odzyskanie wolnej, suwerennej, niepodległej ojczyzny, o wolną Polskę. Ta wolna Polska, która, tak bardzo chcieli, żeby wróciła na mapę, była warta tego, by iść z visami na tygrysy. Przecież wiedzieli, że idąc tak, idą na śmierć. A jednak była tego warta

- zaznaczył Andrzej Duda.

79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego przypada we wtorek. Powstanie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku. Powstańcy walczyli z przeważającymi siłami niemieckimi przez 63 dni. W walkach poległo około 18 tysięcy żołnierzy. Niemcy wymordowali też około 180 tysięcy cywilnych mieszkańców stolicy.

