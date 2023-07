22 lipca w zielonogórskim Przylepie doszło do pożaru składowiska toksycznych odpadów. Śledztwo w sprawie wszczęła prokuratura. Postępowanie zostało wszczęte w związku z pożarem oraz wybuchem substancji łatwopalnych poprzez sprowadzenie zagrożenia dla zdrowia i życia osób oraz mienia wielkiej wartości. Grozi za to do ośmiu lat więzienia.

REKLAMA

Na stronie WSSE w Gorzowie Wielkopolskim opublikowano komunikat dotyczący bezpieczeństwa spożywania produktów z ogrodów działkowych i korzystania z wody ze studni przydomowych z terenów przyległych do terenu objętego pożarem na osiedlu Przylep w Zielonej Górze.

Zobacz wideo Pożary w Grecji. Najtrudniejsza sytuacja na Rodos. Co się tam dzieje? Wyjaśnia Kacper Kolibabski

"W związku z szeregiem zapytań mieszkańców oraz informacjami krążącymi w przestrzeni publicznej na temat bezpieczeństwa spożywania produktów z ogrodów, w tym warzyw czy owoców, Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. informuje, że z zasady ostrożności nie zaleca ich spożywania do czasu wyjaśnienia sytuacji i otrzymania wyników badań zleconych przez miasto Zielona Góra" - czytamy.

W oświadczeniu podkreślono także, że z zasady ostrożności do czasu wyjaśnienia sytuacji i otrzymania wyników badań, nie zaleca się spożywania wody z niepublicznych ujęć wody (studni). Należy korzystać ze źródła wody zapewnionego przez miasto/gminę.

Za problem ze śmieciami odpowiada rząd ZP. PiS nie wierzą nawet ich wyborcy

Pożar hali w Zielonej Górze. Wstępne ustalenia prokuratury

Rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze - prokurator Ewa Antonowicz poinformowała w piątek, że oględziny na miejscu pożaru przeprowadzili biegli z zakresu m.in. pożarnictwa, chemii i ochrony środowiska. - Pobrano próbki do badań. My nie możemy opierać się na wynikach badań zleconych przez inne organy - tłumaczyła, cytowana przez RMF24.

Prokuratura przekazała, że miejsce pożaru zostało niezwłocznie zarejestrowane skanerem 3D, by zarejestrować miejsce zdarzenia tak, żeby biegli później mogli na podstawie tego materiału przeprowadzić swoje opinie, w zakresie ustalenia przyczyn pożarów, a także jego rozmiarów.

Na ten moment żadna z możliwych przyczyn pożaru nie została wykluczona. Trwa zbieranie dowodów i przesłuchiwanie świadków. Na hali nie było monitoringu miejskiego, a rejestrator uległ zniszczeniu podczas pożaru. Śledczy będą ustalać, czy jest możliwe odzyskanie danych.

Więcej o sprawie pisaliśmy w tekście poniżej:

Pożar hali w Zielonej Górze. Miejsce zostało zarejestrowane skanerem 3D