Żagań. Szczekanie psa niosło się po bloku. Doszło do policyjnej interwencji

Do policyjnej interwencji doszło w niedzielę. "Zaniepokojony mieszkaniec Żagania zawiadomił, że z jednego z mieszkań od piątku słychać w dzień i w nocy szczekanie psa. Sąsiedzi obawiali się, że coś złego mogło się stać jego właścicielom" - informuje w komunikacie sierż. szt. Arkadiusz Szlachetko z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu.

REKLAMA

Zobacz wideo Hołownia o nepotyzmie w polityce: Polityka to nie sklep, do którego idzie się rozdawać stołki

Żagań. Policjanci pomogli uwięzionemu psu

Policjanci wezwali strażaków, którzy podstawili drabinę i otworzyli okno mieszkania. "Policjant wszedł po drabinie do mieszkania, w którym przebywał mały piesek. Został zabrany przez policjantów i przewieziony do schroniska" - czytamy. Jak podkreśla rzecznik żagańskiej policji, "informacja od sąsiadów i wejście policjantów przez okno do zamkniętego mieszkania, w którym od nieustalonego bliżej czasu przebywał pies, prawdopodobnie uratowało mu życie".

Funkcjonariusze informują, że pies będzie czekał w schronisku na powrót swoich opiekunów. Dlaczego pies został sam? Jak przekazał portalowi Gazeta.pl sierż. szt. Arkadiusz Szlachetko, jest to obecnie wyjaśniane. Policja nie ujawnia, czy był to wynik czyjegoś zaniedbania, czy raczej efekt nieszczęśliwego rozwoju wypadków.