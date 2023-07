Mariusz Max Kolonko grozi Andrzejowi Dudzie śmiercią. Będzie zawiadomienie do prokuratury

"Skrajnie prawicowy bloger Mariusz Kolonko pseudonim 'Max' nawołuje publicznie do zamordowania Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Składamy do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z wnioskiem o wszczęcie postępowania ekstradycyjnego w sprawie tego sprawcy. Można Andrzeja Dudę lubić lub nie, zgadzać się z jego poglądami lub uważać je za szkodliwe i populistyczne. Jednak nawoływanie do zabójstwa tego człowieka jest ciężkim przestępstwem i powinno być ścigane z całą surowością prawa" - przekazała w mediach społecznościowych Fundacja Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.

Mariusz Max Kolonko grozi Andrzejowi Dudzie

- Obywatel Duda będzie pojmany, gdziekolwiek będziesz, i przekazany wagnerowcom. Wydalony z kraju. Ty nie jesteś Polakiem, będziesz przekazany wagnerowcom. To jest gest humanitarny z mojej strony, dlatego, że jeżeli ty trafisz do naszych ludzi z Biura Szeryfa Narodu i moim, to ty będziesz umierał długo. Ja ci to mówię - mówił Mariusz Max Kolonko na nagraniu. - Ja cię zapier***ę po prostu, rozumiesz? - dodał.

Kim jest Mariusz Max Kolonko?

Mariusz Max Kolonko w latach 90. został korespondentem Telewizji Polskiej w Stanach Zjednoczonych. Z TVP współpracował do 2005 r. Później przygotowywał materiały również m.in. dla TVN, TV4 i Superstacji. Przed dwoma laty ogłosił się samozwańczym prezydentem Stanów Zjednoczonych Polski ad interim, ogłosił również "wybuch patriotycznej narodowej republikańskiej rewolucji", której celem jest "zbudowanie wolnej, bogatej, szanowanej i silnej Polski". Prowadzi własną platformę streamingową MaxTVGo.