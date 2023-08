Do zdarzenia doszło w niedzielę 30 lipca. Policjanci ruchu drogowego jechali drogą wojewódzką 886 w miejscowości Grabownica Starzeńska. W pewnym momencie zauważyli mężczyznę, który rozpoczął wyprzedzanie w miejscu do tego niedozwolonym. Kierowca po chwili dokonał kolejnych wykroczeń.

Policja zatrzymała mężczyznę po 300 metrach. Kierowca złamał na tym dystansie kilka przepisów i otrzymał mandat

Kierowca wyprzedzał pojazd osobowy na przejściu dla pieszych, a następnie na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 835 i na drugim przejściu dla pieszych ponownie wyprzedzał inny pojazd. "By złamać tyle przepisów, potrzebował przejechać jedynie około 300 metrów" - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie i dodała, że to przejaw ignorancji przepisów ruchu drogowego. Policja zatrzymała 33-latka i ukarała go trzema mandatami karnymi. Ich kwota wyniosła łącznie 4 tysiące złotych. Ponadto kierowca otrzymał 40 punktów karnych, co w efekcie doprowadzi do utraty przez niego prawa jazdy.

