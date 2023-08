Obchody 79. rocznicy Powstania Warszawskiego będą obfitować w uroczystości przy miejskich pomnikach, tablicach oraz skwerach, które upamiętniają jego uczestników. W wielu miejscach będą też składane kwiaty. W jakich godzinach odbędą się wydarzenia?

REKLAMA

Zobacz wideo 63 dni w 3 minuty. Tak wybuchało i upadało Powstanie Warszawskie [ANIMACJA]

79. rocznica Powstania Warszawskiego. Obchody w Warszawie

Uroczystości w związku z 79. rocznicą Powstania Warszawskiego rozpoczęto w stolicy już 29 lipca. Jednak najwięcej z nich zaplanowano na 1 sierpnia. Pierwsze odbędą się już w godzinach porannych. Program obchodów w Warszawie:

o godz. 9.00 odbędą się uroczystości przy tablicy upamiętniającej podpisanie rozkazu rozpoczęcia Powstania Warszawskiego przez płk. Antoniego Chruściela "Montera", dowódcę Okręgu Warszawskiego (ul. Filtrowa 68),

o godz. 9.30 złożenie kwiatów pod pomnikiem Stanisława Jankowskiego "Agatona" (zbieg ulic Karowej i Browarnej),

o godz. 9.30 złożenie kwiatów pod pomnikiem poświęconym Kobietom Powstania Warszawskiego (pl. Krasińskich),

o godz. 9.30 złożenie kwiatów pod pomnikiem gen. Zbigniewa Ścibora-Rylskiego "Motyla" (Park Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego),

o godz. 9.30 złożenie kwiatów pod pomnikiem Mokotów Walczący 1944. Odbędzie się również podniesienie flagi państwowej na maszt, rozpalenie "Ognia pamięci" oraz włączenie iluminacji pomnika na 63 dni (park gen. Gustawa Orlicza-Dreszera),

o godz. 11.00 odbędzie się "Marsz Mokotowa" (początek w parku gen. Gustawa Orlicza-Dreszera), przejdzie ulicami Puławską i Dworkową),

o godz. 11.30 złożenie kwiatów pod obeliskiem Pamięci Żołnierzy AK Powstańców Mokotowa (ul. Dworkowa),

o godz. 14.00 rozpocznie się uroczystość przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej (zbieg ulic Wiejskiej i Jana Matejki),

o godz. 16.00 uroczystości przeniosą się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach. O godz. 17.00, w godzinie "W", hołd Powstańcom zostanie oddany przy pomniku Gloria Victis,

o godz. 17.00 zawyją syreny, zaplanowano też symboliczną ciszę w całej Warszawie,

o godz. 18.30 odbędzie się uroczystość złożenia kwiatów w kurhanie, gdzie znajdują się prochy ponad 50 tys. mieszkańców Warszawy,

o godz. 20.30 odbędzie się koncert "Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki" na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W Muzeum Powstania Warszawskiego będą rozdawane przypinki z symbolem Polski Walczącej w ramach akcji "Wolność łączy".

79. rocznica Powstania Warszawskiego. W stolicy rozpoczęła się walka zbrojna

79 lat temu (31 lipca), w nieistniejącym dziś mieszkaniu przy ulicy Pańskiej 67 w Warszawie, podjęto decyzję o rozpoczęciu zbrojnego powstania w stolicy. Powstanie Warszawskie wybuchło kolejnego dnia o godz. 17.00. Decyzja o rozpoczęciu powstania była związana ze zbliżaniem się do Warszawy Armii Czerwonej, która w krótkim czasie rozgromiła wojska niemieckie na Białorusi, przekroczyła Bug i znajdowała się w pobliżu linii Wisły. Część polskich dowódców była przeciwna Powstaniu, a nie bez znaczenia był fakt, że Jan Nowak-Jeziorański przywiózł z Londynu wiadomość o braku możliwości realnego wsparcia dla walczącej stolicy ze strony aliantów. Pomimo to inni dowódcy, w tym generał Leopold Okulicki "Niedźwiadek", byli zdecydowanie zwolennikami rozpoczęcia walki zbrojnej i przywitania Sowietów w roli gospodarzy wyzwolonej stolicy.

Kraków. Udało się odzyskać zbiory z nielegalnego muzeum

Tego dnia w Warszawie słychać było już eksplozje świadczące o walkach na froncie. Panowała nerwowa atmosfera i to właśnie nieprawdziwe informacje o rozpoczęciu przez sowietów ofensywy w kierunku Warszawy zdecydowały o rozpoczęciu powstania. "Po południu Monter wręcz krzyknął: Bolszewicy na Pradze! No to chyba rusza ofensywa. To jest dobry moment, żeby zacząć. Ten argument zaważył" - powiedział dr Szymon Niedziela, szef przewodników Muzeum Powstania Warszawskiego.

Decyzję podpisał 31 lipca około godz. 19 pułkownik Antoni Chruściel "Monter". Ze względu na godzinę policyjną rozkaz dotarł do adresatów dopiero kolejnego dnia rano. Powstanie w większości dzielnic stolicy rozpoczęło się 1 sierpnia o godz. 17.00. Wbrew wcześniejszym doniesieniom Sowieci nie zamierzali pomóc walczącej Warszawie. Armia Czerwona przekroczyła Wisłę dopiero w styczniu 1945 roku, ponad trzy miesiące po zakończeniu Powstania Warszawskiego.

W Powstaniu Warszawskim zginęło "od 16 tys. do 18 tys. żołnierzy AK i od 150 tys. do 180 tys. cywilów. Po kapitulacji Warszawa została doszczętnie zniszczona przez Niemców" - podał Instytut Pamięci Narodowej.