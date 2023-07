Weszli do morza i nie wrócili po swoje rzeczy. Zaskakujący finał poszukiwań

Zgłoszenie od pracowników wypożyczalni sprzętu wodnego wpłynęło do policjantów w sobotę ok. godz. 19. Z relacji wynikało, że między godz. 14 a 15 na plaży w Jelitkowie do wody weszli ok. 50-letni mężczyzna i ok. 12-14-letni chłopiec. Mieli ze sobą deskę SUP i do chwili zamknięcia wypożyczalni nie wrócili po pozostawione na plaży klapki, plecak i ręcznik. Służby rozpoczęły poszukiwania, choć nikt z bliskich nie zgłosił zaginięcia. Nieznana była też tożsamość mężczyzny i dziecka. W akcję włączyła się nie tylko policja, ale również WOPR, SAR i Straż Graniczna. Działania wznowiono w niedzielę.

Gdańsk. Szczęśliwy finał poszukiwań mężczyzny i chłopca

Jak przekazała nam w poniedziałek podinsp. Magdalena Ciska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, mężczyzna zgłosił się rano do WOPR-u, a później, ok. godz. 9, stawił się na komisariacie. - Tłumaczył, że prosto z plaży poszli do domu. Pan i syn są cali i zdrowi, nic im się nie stało - poinformowała nas funkcjonariuszka. Najprawdopodobniej mężczyzna zapomniał o zabraniu pozostawionych w sobotę rzeczy lub nie mógł ich znaleźć po wyjściu z wody.