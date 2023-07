Tragiczny wypadek w Oleśnicy. Kierowca z impetem wjechał w drzewo. Zginął on i jego pasażer

W powiecie oleśnickim doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego zginęło dwóch młodych mężczyzn. Kierowca nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i uderzył w drzewo znajdujące się na poboczu. Zginął on i jego pasażer.

