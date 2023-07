Pogoda w Polsce może w sierpniu zaskoczyć, ponieważ w pierwszej połowie miesiąca gorących dni ma być znacznie mniej. Synoptycy z portalu fanipogody.pl zapowiadają za to opady i burze, które okresami będą gwałtowne. Najnowsze prognozy nie pozostawiają wątpliwości, że nadchodzi zmiana dla znaczącego obszaru kraju.

Pogoda. Sierpień zapowiada się w pierwszej połowie chłodno i deszczowo

Synoptycy od dłuższego czasu przyglądają się najnowszym prognozom modeli numerycznych. Zdaniem ekspertów coraz więcej czynników wskazuje, że będzie chłodniej, niż dotychczas. W pierwszej połowie sierpnia prawdopodobnie zabraknie stabilnej pogody. Wahać się będzie także temperatura, która w większość dni będzie niska i umiarkowana. Decydujący wpływ będzie miała strefowa cyrkulacja atmosfery. Synoptycy zaznaczają, że upały i gorące dni będą deficytowe. To sprawi, że chłodniejsze będą również noce. Prognoza pogody zakłada, że tylko przez kilka dni termometry wskażą maksymalnie 23-29 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie nad morzem oraz w górach, gdzie temperatura wyniesie maksymalnie od 18 do 22/23 stopni Celsjusza. Synoptycy informują, że nawet jeżeli zdarzy się upał, to będzie on ograniczony obszarowo i nietrwały, za sprawą polarnomorskich mas powietrza.

Synoptycy zapowiadają opady i burze. Pierwsze z nich pojawią się wkrótce

W pierwszej połowie sierpnia nie zabraknie opadów, które mogą poprawić sytuację hydrologiczną w Polsce. Niewykluczone są nawalne opady burzowe, mogące powodować nawet zalania i podtopienia. Synoptycy ostrzegają przed szkodami, które może wyrządzić wiatr oraz grad po burzach.

Jak informowaliśmy (patrz powyższy artykuł), od niedzieli do czwartku można spodziewać się umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Dodatkowo miejscami może pojawić się przelotny deszcz. Natomiast w środę powrócą burze z silnym deszczem. Wówczas wiatr może rozpędzić się do 70 kilometrów na godzinę.

Prognoza długoterminowa jest obarczona dużą niepewnością. Wynika to z ryzyka wystąpienia nagłych zjawisk meteorologicznych, jak i z różnorodności wykorzystywanych w modelach prognostycznych założeń fizycznych, statystycznych oraz równań matematycznych.