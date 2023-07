Gwałtowna ulewa w Gdańsku. Ulice "chwilami przypominały rwącą rzekę"

W niedzielę wieczorem straż pożarna w Gdańsku dostała ponad 30 zgłoszeń o zalanych domach, piwnicach i sklepach - informuje Radio Gdańsk. Powodem wezwań była gwałtowna ulewa, która około godz. 19:00 przeszła nad Gdańskiem. Rozgłośnia wylicza, że najgorsza sytuacje była we Wrzeszczu, Jasieniu i Strzyży. Przejazd zalanymi drogami był utrudniony, a miejscami wręcz niemożliwy. Pod wodą znalazła się między innymi Aleja Zwycięstwa między Wrzeszczem a centrum Gdańska. Radio dodaje, że niektóre z dróg przypominały rwącą rzekę.

Gdańsk zalany po gwałtownej ulewie. Błyskawiczne powodzie na ulicach miasta

- Mieliśmy do czynienia z lokalną intensywną ulewą o cechach deszczu nawalnego. Duże masy wody w krótkim czasie. To nie jest jeszcze żaden armageddon, ale w niektórych miejscach pojawiły się problemy - mówił prezes Gdańskich Wód Ryszard Gajewski, cytowany przez oficjalny portal miasta gdańsk.pl. Według danych Gdańskich Wód w krótkim czasie spadło około 30 litrów wody na metr kwadratowy. To jedna trzecia miesięcznej normy dla lipca.

Na profilu "Pomorskie998" na Facebooku czytamy, że we Wrzeszczu po godzinie 19:00 "ulewne opady spowodowały powodzie błyskawiczne". "Pod wodą jest wiadukt na Hallera oraz ulice Górnego Wrzeszcza. W Gdańsku działania prowadzą zastępy z JRG 6 i JRG 1. Interwencje są też w powiatach gdańskim, kartuskim" - brzmi komunikat.

Mieszkańcy Gdańska informowali o zalanych drogach w swojej okolicy. "20 minut ulewnego deszczu w Gdańsku, al. Zwycięstwa, jeszcze podjechałem do Wrzeszcza, bo i tam stały punkt a amatorów kąpieli nie brakuje. Zgubione rejestracje, zapchane studzienki" - napisał jeden z nich.

Prognoza pogody poniedziałek 31.07. Burze i przelotne deszcze

IMGW na poniedziałek nie wydał żadnych ostrzeżeń meteorologicznych ani hydrologicznych Według prognoz zachmurzenie będzie umiarkowane, a duże jedynie okresami. Miejscami będą występować przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie Polski mogą pojawić się burze. Na Pogórzu Karpackim opady do 20 mm. Temperatura wyniesie od 17 st. C, 18 st. C na Pomorzu, w kotlinach karpackich i nad morzem do 25 st. C na wschodzie. W czasie burz należy spodziewać się porywistego wiatru.

Globalne ocieplenie może przynieść dramatyczną zmianę. W tym... ostrzejsze zimy w części Europy

Na Pacyfiku rozwija się anomalia El Nino

Gwałtowne i intensywne ulewy, podczas których na metr kwadratowy spada suma opadów z kilku lub kilkunastu dni, są efektem zmian klimatycznych na świecie. Na Pacyfiku rozwija się anomalia El Nino, która charakteryzuje się podwyższoną temperaturą powierzchni Pacyfiku. Wyższa temperatura w równikowej strefie największego oceanu na świecie może mieć zauważalny wpływ na wzrost temperatury na całym globie oraz doprowadzić do innych anomalii pogodowych - pożarowych, trąb powietrznych oraz krótkotrwałych, gwałtownych i niezwykle intensywnych ulew.

