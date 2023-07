Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do Komendy Powiatowej w Lipsku w niedzielę 30 lipca w okolicach godziny 13:00.

Kolonia Nadwiślańska. Tragedia podczas spływu kajakowego w Wiśle

W miejscowości Kolonia Nadwiślańska (powiat lipski) doszło do wypadku ze skutkiem śmiertelnym podczas spływu kajakowego. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że 54-letni uczestnik spływu, po odpoczynku na wysepce, wszedł do rzeki, aby odepchnąć łódkę, i stracił grunt pod nogami, po czym gwałtownie zanurzył się w wodzie i już nie wypłynął - przekazała mł. asp. Malwina Wlazło z radomskiej policji w rozmowie z PAP.

W akcji ratowniczej wzięli udział policjanci, strażacy oraz płetwonurkowie. Po godzinie 14:00 wyłowiono ciało mężczyzny. Jego życia nie udało się uratować. 54-latek pochodził z powiatu ostrowieckiego w województwie świętokrzyskim. Na miejscu zdarzenia pracują policjanci, którzy badają przyczyny tragicznego zdarzenia.

Policjanci apelują do uczestników spływów kajakowych o rozwagę. - Należy pamiętać o solidnym sprzęcie z wyposażeniem ratunkowym, a przede wszystkim o korzystaniu z kamizelek ratunkowych - zaznaczyła mł. asp. Malwina Wlazło.

Bezpieczeństwo nad wodą. Podstawowe zasady. O czym musimy pamiętać?

Przed rozpoczęciem urlopu nad wodą, warto pamiętać o najważniejszych zasadach wypoczynku nad jeziorem, stawem, rzeką lub morzem. To wiedza, która może uratować nam życie.

Podstawą bezpiecznego spędzenia czasu nad wodą jest znalezienie odpowiedniego miejsca do kąpieli. Powinniśmy wypoczywać w miejscach, które są odpowiednio oznakowane, a w pobliżu wody znajduje się ratownik. Bierzmy pod uwagę, że tzw. "dzikie kąpieliska" - mają nieznane dno oraz głębokość. Miejmy też na uwadze, że niebezpieczne jest wchodzenie do wody po spożyciu alkoholu, po jedzeniu oraz po opalaniu, gdy ciało jest jeszcze nagrzane.

To znaki zakazu informują nas, czy w ogóle możemy pływać w danym zbiorniku wodnym. Zakazy mogą wynikać z różnych przyczyn, może to być zbiornik z hodowlą ryb czy niebezpieczne miejsce do pływania. W pobliżu zbiorników znajdują się również znaki informacyjne. To one przekazują, że obowiązkowe jest ubranie kamizelki ratunkowej oraz pilnowanie dzieci. Uprzedzają kąpiących się o możliwych zagrożeniach - mogą to być wiry, wodorosty lub podwodne skały. Zanim więc rozpoczniemy kąpiel, powinniśmy sprawdzić, co mówią znaki wokół zbiorników wodnych.

Najważniejsze zasady dla wypoczywających nad wodą:

Pływaj tylko w miejscach strzeżonych oznaczonych tablicami i znakami,

Nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich,

Nie wchodź do wody bezpośrednio po posiłku,

Nie pływaj w czasie burzy, mgły czy porywistego wiatru,

Nigdy nie wchodź do wody po alkoholu i środkach odurzających,

Nie skacz do wody w nieznanych miejscach,

Nie wbiegaj do wody rozgrzany,

Nie pływaj na materacu zbyt daleko od brzegu,

Stosuj się do poleceń ratownika,

Załóż kapok na łódce, kajaku, rowerze wodnym.

