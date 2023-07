50-latek wszedł z chłopcem do wody, na plaży zostały ich rzeczy. Nie wiadomo, kim są, bo nikt nie zgłosił zaginięcia

Zgłoszenie od pracowników wypożyczalni sprzętu wodnego wpłynęło do policjantów w sobotę ok. godz. 19. Z relacji wynikało, że między godz. 14 a 15 na plaży w Jelitkowie do wody weszli ok. 50-letni mężczyzna i ok. 12-14-letni chłopiec. Mieli ze sobą deskę SUP i do chwili zamknięcia wypożyczalni nie wrócili po pozostawione na plaży klapki, plecak i ręcznik. Policji (według stanu na niedzielę, ok. godz. 14.30) nie udało się ustalić tożsamości mężczyzny i chłopca, nie wiadomo w związku z tym, czy są ze sobą spokrewnieni. Sprawę komplikuje fakt, że nikt nie zgłosił zaginięcia.

Gdańsk. Poszukiwania mężczyzny i chłopca

"Po otrzymaniu zgłoszenia rozpoczęły się poszukiwania tych osób. W działania zaangażowani byli policjanci, WOPR, SAR i funkcjonariusze Straży Granicznej. Wczoraj w nocy służby zakończyły działania. Nikogo w wodzie nie znaleziono" - przekazała w niedzielę przed godz. 15 portalowi Gazeta.pl podinsp. Magdalena Ciska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

W niedzielę policjanci komisariatu wodnego patrolują rejon Zatoki Gdańskiej, analizują również zapisy z kamer monitoringu. "Nawiązano też kontakt z innym jednostkami, aby monitorować linię brzegową" - poinformowała nas podinsp. Magdalena Ciska.