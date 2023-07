16-latek pobił 13-latkę, jego kolega wszystko nagrał. Odpowie przed sądem

Na nagraniu udostępnionym w sieci widać sprzeczkę pomiędzy 13-latką a 16-latkiem. W pewnym momencie chłopak chwycił dziewczynę za włosy, uderzył kilka razy w głowę, kopnął, a potem znów zadał cios w głowę. 13-latka upadła na ziemię. Portal ibytow.pl podaje, że dziewczyna nie odniosła poważniejszych obrażeń.

Debrzno. 16-latek pobił 13-latkę, nagranie trafiło do sieci

Komunikat w tej sprawie wydała w tym tygodniu Komenda Powiatowa Policji w Człuchowie. Jak przekazano, 18 lipca dzielnicowy z Debrzna otrzymał informację o pobiciu, do którego miało dojść dwa dni wcześniej.

"Dotarł do nagrania i je zabezpieczył, ustalił również dane osób widocznych na filmie i dane sprawcy. Zebrany materiał został przekazany do komendy w Człuchowie, gdzie 16-letni mieszkaniec Debrzna usłyszał zarzut naruszenia nietykalności 13-letniej dziewczyny. Przyznał się do zarzucanego mu czynu" - czytamy. Nastolatkiem ma zająć się sąd rodzinny i nieletnich. Nie wiadomo, czy sprawca pobicia i jego kolega, który nagrywał sytuację, byli pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.