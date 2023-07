Reda. Znalazła ciała 32-letniego syna i sześcioletniej wnuczki. "Zginęli od ran ciętych"

Informację przekazał Polskiej Agencji Prasowej prok. Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. W niedzielę 30 lipca w jednym z mieszkań na terenie Redy (powiat wejherowski) znaleziono zwłoki 32-letniego mężczyzny i jego sześcioletniej córki. "Oboje zginęli od ran ciętych, typowych dla noża. W mieszkaniu był również zabity pies - pitbull" - podała Interia za PAP.

Reda. Nie żyje 32-latek i jego sześcioletnia córka. Ciała znalazła matka mężczyzny

Jak poinformował prok. Duszyński, na ciała natrafiła matka denata, która przyszła do mieszkania. Sprawą zajęli się policjanci i prokurator. Na miejscu zabezpieczono liczne ślady. Według wstępnych ustaleń doszło tam do zabójstwa suicydalnego. Mówi się o nim, kiedy sprawca najpierw zabija kogoś z rodziny, a potem popełnia samobójstwo. Śledczy nie ujawnili więcej informacji, trwa postępowanie.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.