Cyklon Ventur sprowadzi kolejne burze. IMGW ostrzega przed wyładowaniami. Gdzie zagrzmi?

Po burzowej sobocie pogoda w niedzielę znów przyniesie niebezpieczne zjawiska, co będzie efektem przemieszczającego się nad Polską cyklonu Ventur. Tego dnia wyładowania mogą wystąpić w niemal całym kraju - jedynie na krańcach zachodnich zapowiada się spokojniejszy dzień. Maksymalna temperatura powietrza będzie wahać się od 20 do 26 stopni Celsjusza.

Burze w niedzielę znów przejdą nad Polską. "Możliwy drobny grad"

Jak wskazują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, burzom będzie "towarzyszyć intensywny opad deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h, możliwy drobny grad. Burze będą związane z przechodzeniem frontu chłodnego i adwekcją chłodniejszej i wilgotnej masy" - czytamy na Twitterze.

Ponadto IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia (żółte) przed burzami z gradem. Szczególnie groźne mają one być na południowych krańcach kraju. Chodzi następujące województwa:

małopolskie (powiaty: nowotarski, tatrzański, nowosądecki, Nowy Sącz, gorlicki),

podkarpackie (powiaty: jasielski, krośnieński, Krosno, sanocki, leski, bieszczadzki).

W tych regionach prognozowane są burze, którym towarzyszyć będą opady deszczu miejscami do 25 mm, spadnie grad, a wiatr rozpędzi się nawet do 70 kilometrów na godzinę. Alerty będą ważne od godz. 13 do 19 w niedzielę 30 lipca.

Jaka pogoda w kolejnych dniach? Możliwe kolejne burze

Od niedzieli do czwartku możemy spodziewać się dość podobnych warunków atmosferycznych - prognozuje IMGW. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, miejscami przelotnie może popadać deszcz. W środę natomiast powrócą burze, podczas których spadnie silny deszcz, a wiatr może rozpędzić się do 70 kilometrów na godzinę.