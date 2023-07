Podręcznik do HiT-u z nowymi alternatywnymi treściami. Tusk i teoria o zamachu

Zobacz wideo Zwykły dzień w Sejmie. Czarnek nazwany "hejterem", Budka pyta Witek "Czy Pani wie, co tu się dzieje!?"

Wydawnictwo Biały Kruk na swojej stronie internetowej informuje, że drugi tom podręcznika Wojciecha Roszkowskiego do Historii i Teraźniejszości w cenie 48 złotych, "jest nieco mniejszy objętościowo". "Autor opisuje, jak nasz kraj, choć borykał się wówczas z licznymi trudnościami wewnętrznymi, wypływał powoli na szerokie wody europejskiej i światowej polityki, jak rola i znaczenie Polski rosły - dzięki temu, że żyjemy wolni i suwerenni".

Prof. Roszkowski wykazuje też głęboką troskę o przyszłość naszej Ojczyzny. [...] Zarówno treść, jak i konstrukcja skłaniają do refleksji, a zaprezentowane fakty i wydarzenia łatwo zapamiętać dzięki zastosowanej technice narracyjnej

- czytamy. Związek Nauczycielstwa Polskiego ocenił udostępnione już fragmenty książki Roszkowskiego.

Przypomnijmy, że książka do nauki Historii i Teraźniejszości w drugich klasach szkół ponadpodstawowych obejmuje wydarzenia z lat 1980-2015. Na okładce widzimy fotografie m.in. Okrągłego Stołu, Solidarności, zamachu na Jana Pawła II i grób ks. Jerzego Popiełuszki, a na tylnej okładce są: Lech Wałęsa, Andrzej Duda, Lech i Jarosław Kaczyńscy w czasie powołania rządu w 2005 roku, zamach na World Trade Center, obchody 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej i imigranci szturmujący płot na granicy [najprawdopodobniej podczas kryzysu migracyjnego w 2015 r. - przyp. red.]. Roszkowski opisuje w subiektywny sposób m.in. katastrofę smoleńską i czas rządów koalicji PO-PSL z premierem Donaldem Tuskiem na czele. W opublikowanych fragmentach czytamy m.in. o 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej, kiedy na Westerplatte "wystąpili kanclerz Merkel, premier Putin oraz prezydent Kaczyński i premier Tusk".

[...] Stanowisko polskie było wyraźnie dwoiste. Przemówienie Tuska było ogólnikowe i nie zawierało żadnych odniesień do niemiecko-sowieckiej zmowy z 1939 r. Prezydent Kaczyński natomiast nakreślił szerszą wizję historii. [...] Słowa te ostro kontrastowały z wykrętami Putina i ogólnikami Tuska. Zaskoczeniem było więc zaproszenie, jakie Putin wystosował do Tuska, by razem obchodzić siedemdziesiątą rocznicę mordu Katyńskiego w 2010 r. Kiedy ogłoszono, że premier i prezydent złożą wizytę w Katyniu oddzielnie, media uznały to na ogół za sukces w uspokojeniu walki między dwoma ośrodkami władzy. Były to jednak pozory

- ocenia Roszkowski. Autor przechodzi zatem do wydarzeń z kwietnia 2010 roku. "7 kwietnia 2010 r. premier Tusk poleciał do Smoleńska, by wziąć w uroczystościach w Katyniu. Spotkał się tam z Putinem. Natomiast rankiem 10 kwietnia 2010 r. do Smoleńska poleciała samolotem Tu-154M inna delegacja państwowa z prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele. Maszyna rozbiła się tuż nad lotniskiem o 8.41 czasu polskiego" - napisał autor, który ocenił, że "wiele osób było i jest dziś przekonanych, że doszło do zamachu, ale wersja ta nabiera ostatnio znaczenia oficjalnego". Podpis pod zdjęciem wraku Tupolewa głosi, że Lech Kaczyński zginął za "odwagę w przeciwstawianiu się rosyjskiemu imperializmowi".

Edyta Książek z Zarządu Głównego ZNP uważa, że podręcznik do HiT-u "opiera się na grze słów, domniemaniach, przypuszczeniach". - Podręcznik adresowany jest do 15-latków, którymi bardzo łatwo jest manipulować. Nie każdy uczeń musi się interesować polityką i najnowszą historią. W najgorszym położeniu będą uczniowie, którzy nie będą mieli z kim dyskutować o tych wydarzeniach - powiedziała w rozmowie z Wirtualną Polską. Wskazała też, że zaprezentowane w podręczniku realia są czarno-białe. - Dobrzy są rządzący i osoby związane z PiS-em, a źli są pozostali. Trzeba mieć zaufanie do nauczycieli, którzy wierzę w to, że będą omawiać przedstawione tematy w sposób aktywizujący i wymuszający krytyczne myślenie, że uczniowie wyciągną własne wnioski. W podręczniku zamiast tekstów źródłowych mamy wiele ocen autora i sugestii - podsumowała.

"Mamy drugi tom Roszkowskiego, czyli PIS-wersja rzeczywistości. Jak ten samolot 'rozbił się tuż nad lotniskiem'? Maciej Lasek, Ty się na tym znasz. To jakaś nowa teoria? Czekam niecierpliwie na całość z opisem lat 2007-15 w wersji PIS" - skomentowała posłanka KO Katarzyna Lubnauer, odnosząc się tylko do jednego nieprawdziwego fragmentu książki Roszkowskiego.

