Burze i gradobicia nad Polską. Na niebie widowiskowe leje i spektakl chmur [ZDJĘCIA]

Zobacz wideo Nadchodzi burza lub trąba powietrzna? Zobacz, jak się zachować!

Zachodnie Pomorze, Lubuskie, Małopolska, Wielkopolska, Mazowsze - to niektóre regiony Polski, nad którymi minionej nocy przeszły burze, towarzyszył im intensywny deszcz, wiatr, a miejscami gradobicie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że w niedzielę burze będą możliwe niemal w całym kraju poza krańcami zachodnimi. "Lokalnie będzie im towarzyszyć intensywny opad deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h, możliwy drobny grad. Burze będą związane z przechodzeniem frontu chłodnego i adwekcją chłodniejszej i wilgotnej masy" - informuje IMGW. Minionej nocy najchłodniej było na południowym zachodzie kraju - w Jeleniej Górze temperatura spadła do ok. 10 st. C.

Burze nad Polską. Po niebie "wędrowały" ogromne leje

To, co na niebie działo się sobotniego wieczoru przypominało widowiskowy spektal - chmury tworzyły leje, pionowe ściany, na filmach w mediach społecznościowych niemal widać, jak "wędrują" po niebie. Lubuscy Łowcy Burz opublikowali zdjęcie z Wałcza, w województwie zachodniopolskim, na którym widać pionowe chmury nad blokami.

Chmurę szelfową udało się sfotografować w Warszewicach, w woj. kujawsko-pomorskim. "Chmura szelfowa niemal dotyka ziemi! Ale widok! fot. Użytkownik Systemu Raportów, Barwa, Warszewice" - publikuje zdjęcie Sieć Obserwatorów Burz/Obserwatorzy.info na Twitterze.

Nad Płockiem chmury utworzyły jakby kopułę, co widać na zdjęciu Rafała Marszałka.

W rejonie Poznania spadł grad, a nad Wrocławiem błyskawice pojawiały się z bardzo dużą częstotliwością.

Kujawsko-pomorskie. Jedna ofiara burzy w Gołuszycach

W Gołuszycach w województwie kujawsko-pomorskim drzewo przewróciło się na samochód osobowy, w wyniku czego jedna osoba poniosła śmierć, a trzy zostały zabrane do szpitala. Lokalna komenda Straży Pożarnej w Świeciu poinformowała, że wskutek burz przechodzących przez teren powiatu do godz. 19.40 odnotowano 24 zdarzenia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w górach. Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano dla powiatów nowotarskiego, tatrzańskiego, nowosądeckiego, gorlickiego, jasielskiego, krośnieńskiego, sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego. Synoptycy prognozują burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu w wysokości do 25 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 70 kilometrów na godzinę. Miejscami może padać grad. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 19:00.

Pomarańczowe i żółte alerty IMGW przed burzami. Niemal w całej Polsce