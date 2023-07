Świętokrzyskie. W cyrku przewróciła się trybuna. Cztery osoby zostały ranne

Do wypadku doszło w sobotę 29 lipca w Stopnicy (woj. świętokrzyskie). Jedna z trybun, na której znajdowali się widzowie w cyrku, przewróciła się. Co najmniej cztery osoby zostały ranne.

Stopnica. Podczas pokazów cyrkowych przewróciła się trybuna

Informacje o wypadku pojawiły się w okolicach godziny 17:00. - Cztery osoby zostały poszkodowane i zabrane do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego - poinformował st. kpt. Marcin Bajur, oficer prasowy świętokrzyskiej straży pożarnej, którego wypowiedź cytuje RMF FM. - Poszkodowani, to kobieta w ciąży oraz trzy osoby niepełnoletnie. Wszyscy doznali obrażeń kończyn górnych i dolnych. Na miejsce przybyły służby ratownicze. Rannych przetransportowano karetkami pogotowia do szpitala. Pozostałe osoby przebywające w namiocie cyrkowym nie odniosły obrażeń i opuściły go o własnych siłach - przekazał Bajur w rozmowie z Radio Kielce.

W namiocie podczas wydarzenia znajdowało się około 70 osób. Samodzielnie opuścili obiekt. Na miejsce przybyły trzy zastępy straży pożarnej. Okoliczności wypadku bada policja.

