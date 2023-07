Do dramatycznej akcji ratunkowej doszło w Krościenku (podkarpackie). Trzyletni chłopiec, który zjadł wilcze jagody, potrzebował natychmiastowej pomocy. Na szczęście udało się go uratować, a niebezpieczna substancja nie zdążyła wchłonąć się do organizmu.

