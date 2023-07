Obchody 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zaczną się w sobotę 29 lipca. Wieczorem, od godz. 20 do 22:30 odbywać się będzie Bieg Powstania Warszawskiego na dystansie pięciu i 10 kilometrów. "Wspólny start został zlokalizowany na placu Krasińskich w sąsiedztwie pomnika Powstania Warszawskiego. Linia mety będzie na ulicy Konwiktorskiej. To właśnie tam w sierpniu 1944 r. przebiegała linia frontu" - informuje warszawski ratusz.

Większość ulic na trasie biegu będzie zamknięta od godz. 20 do 22:30. Najwcześniej wyłączony z ruchu zostanie plac Krasińskich (o godz. 17). Najdłużej, bo do ok. godz. 2 w nocy zamknięta pozostanie ul. Konwiktorska.

79. rocznica Powstania Warszawskiego. Utrudnienia w ruchu w niedzielę 30 lipca

Główne uroczystości odbędą się na Woli. Prezydent RP Andrzej Duda i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski spotkają się z uczestnikami powstania w Parku Wolności obok Muzeum Powstania Warszawskiego. Powstańcom zostaną przyznane ordery i odznaczenia państwowe.

Jak podał magistrat, "od soboty, 29 lipca, od godziny 6 do godziny 14 w niedzielę po obu stronach ulicy Przyokopowej - na całej długości muru Muzeum - zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania się i postoju".

W niedzielę zaczną też obowiązywać pierwsze ograniczenia w parkowaniu na placu Krasińskich. We wschodniej części placu zacznie wtedy obowiązywać zakaz zatrzymywania się.

Rocznica Powstania Warszawskiego. Zmiany na ulicach w poniedziałek 31 lipca

W poniedziałek zakaz parkowania obejmie już cały plac, również na wyznaczonych miejscach postojowych, a także przyległą ul. Długą - na odcinku od Freta do Miodowej i od Miodowej do Barokowej (po obu stronach drogi, z wyłączeniem pojazdów posiadających przepustkę i taksówek dowożących kombatantów). "Ograniczenia te związane są z mszą św. polową i Apelem Pamięci, które odbędą się przed pomnikiem Powstania Warszawskiego" - wyjaśnia stołeczny urząd miasta.

Z tego samego powodu od godz. 12 zostanie wprowadzony zakaz ruchu na ul. Długiej przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego - na odcinku od Miodowej do Kilińskiego. O godz. 17 zakaz ruchu zacznie obowiązywać również na całym pl. Krasińskich i fragmencie ul. Miodowej. Wtedy na trasy objazdowe, przebiegające najbliższymi przejezdnymi ulicami, zostaną skierowane autobusy linii: 116, 178, 180, 503, 518 i N44. Zmiany i wyłączenia ruchu będą obowiązywać do końca dnia.

Uroczystości i ważne zmiany we wtorek 1 sierpnia

O godz. 10 na Mokotowie odbędą się uroczystości pod pomnikiem "Mokotów Walczący - 1944" w parku Orlicz-Dreszera. Po nich, o godz. 11, rozpocznie się Marsz Mokotowa. Uczestnicy przejdą ul. Puławską do Dworkowej przed obelisk "Pamięci Żołnierzy AK Powstańców Mokotowa". Wydarzenie może spowodować zmiany w kursowaniu autobusów linii 119, 141, 172, 222, 501, 519 i 522.

W Śródmieściu o godz. 13:15 złożone zostaną kwiaty przy pomniku generała Stefana Roweckiego "Grota". U zbiegu ul. Chopina i Alej Ujazdowskich będą ograniczenia w parkowaniu. Będą obowiązywały (także na wyznaczonych miejscach postojowych) od początku dnia do ok. godz. 14:30 - na krótkim odcinku ul. Chopina.

Zmian w parkowaniu należy spodziewać się także w związku z wydarzeniami przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej u zbiegu ul. Matejki i Wiejskiej (godz. 14). Obustronny zakaz zatrzymywania się i postoju zostanie wprowadzony na całej długości ul. Matejki od Alej Ujazdowskich do Wiejskiej oraz po północnej stronie ul. Pięknej (na tym samym odcinku, także na wyznaczonych miejscach postojowych, z wyłączeniem zaproszonych gości). Dodatkowo od godziny 8 ul. Matejki zostanie zamknięta dla ruchu, od wjazdu do gmachu Ambasady Kanady do ul. Wiejskiej. Ograniczenia w ruchu i parkowaniu będą obowiązywać 1 sierpnia, od początku dnia do godziny 17.

Godzina W i wieczorne uroczystości we wtorek 1 sierpnia

"Tradycyjnie, kulminacyjnym momentem obchodów będzie Godzina W. Punktualnie o godzinie 17:00 w Warszawie zawyją syreny, a cała stolica zatrzyma się, by minutą ciszy uczcić powstańczy zryw. W tym czasie przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oddadzą hołd bohaterom Powstania Warszawskiego przy pomniku Gloria Victis na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach" - pisze ratusz.

W związku z uroczystościami przez cały dzień na ul. Ostrowieckiej - a także na całym parkingu przy Cmentarzu Wojskowym - wprowadzony zostanie zakaz parkowania (także dla posiadaczy abonamentu z kodem Z-05 - z wyłączeniem autobusów, pojazdów MTON, pojazdów zaproszonych gości i organizatora oraz samochodów z przepustkami). Zakaz zatrzymywania się i postoju - z wyłączeniem taksówek dowożących powstańców i aut zaproszonych gości - będzie obowiązywał także na ul. Powązkowskiej, po stronie cmentarza, na odcinku od ronda Ofiar Zbrodni Katyńskiej do Ostrowieckiej. Ponadto od godziny 10 do końca dnia wjazd w ul. Ostrowiecką i na parking przy nekropolii zostanie wyłączony z ruchu indywidualnego. Do końca dnia będą mogły tam wjechać wyłącznie autobusy, MTON, pojazdy zaproszonych gości i organizatora oraz samochody z przepustkami Urzędu m.st. Warszawy.

O godz. 18:30 zacznie się uroczystość składania kwiatów na kurhanie, gdzie znajdują się prochy kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców stolicy, którzy zginęli w czasie Powstania Warszawskiego. Przed pomnikiem "Polegli - Niepokonani" na Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli zaplanowany jest także Apel Pamięci i modlitwa ekumeniczna.

Będą zmiany w parkowaniu. Przez cały dzień nie będzie można zostawić auta na wewnętrznej jezdni ul. Wolskiej, od Sowińskiego w stronę Redutowej. W godzinach 16:30-20 obowiązywać będą również zmiany w ruchu - wprowadzony zostanie zakaz wjazdu na szutrową drogę prowadzącą od ul. Redutowej w stronę pomnika oraz na ul. Sowińskiego (z obu stron nekropolii). Od ul. Szulborskiej w stronę pomnika przejechać będą mogły jedynie pojazdy służb miejskich i osoby dojeżdżające do posesji położonych bezpośrednio przy drodze, a od strony ul. Wolskiej także pojazdy i taksówki dowożące zaproszonych gości.

O 20:30 mieszkańcy Warszawy zgromadzą się na pl. Piłsudskiego, aby wziąć udział w wydarzeniu "Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki". Od około godz. 18:30 do północy zamknięte dla ruchu będą place Piłsudskiego i Małachowskiego, a także ulice: Wierzbowa, Focha i Królewska. Na trasy objazdowe będą skierowanie autobusy linii 106, 107, 111, 128 i 175.

W poniedziałek 1 sierpnia na ulice Warszawy wyjadą zabytkowe tramwaje linii W oraz autobusy linii specjalnych 912, 922, 944, 970 i 980. Linie te będą łączyć główne punkty miasta z miejscami obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego. Zabytkowe tramwaje w godzinach 14-20 będą kursować na linii W - z pl. Narutowicza ulicami: Grójecką, plac Zawiszy, Towarową (obok Muzeum Powstania Warszawskiego), Okopową, al. "Solidarności", Wolską do Cmentarza Wolskiego.

Uruchomionych zostanie także pięć specjalnych linii autobusowych, które połączą Cmentarz Wojskowy na Powązkach z różnymi rejonami stolicy:

912 (na jednokierunkowej trasie) z Powązek Cmentarza Wojskowego ulicami: Powązkowską, Okopową, Towarową, Prostą, Kasprzaka, aleją Prymasa Tysiąclecia, Wolską, Fort Wola do Cmentarza Wolskiego;

(na jednokierunkowej trasie) z Powązek Cmentarza Wojskowego ulicami: Powązkowską, Okopową, Towarową, Prostą, Kasprzaka, aleją Prymasa Tysiąclecia, Wolską, Fort Wola do Cmentarza Wolskiego; 922 z Cmentarza Wojskowego na Powązkach ulicami: Powązkowską, Krasińskiego, plac Wilsona, Słowackiego do stacji metra Marymont;

z Cmentarza Wojskowego na Powązkach ulicami: Powązkowską, Krasińskiego, plac Wilsona, Słowackiego do stacji metra Marymont; 944 z Dworca Centralnego ulicami: Emilii Plater, Świętokrzyską, Marszałkowską, plac Bankowy, aleją "Solidarności", Okopową, Powązkowską do powązkowskiego Cmentarza Wojskowego;

z Dworca Centralnego ulicami: Emilii Plater, Świętokrzyską, Marszałkowską, plac Bankowy, aleją "Solidarności", Okopową, Powązkowską do powązkowskiego Cmentarza Wojskowego; 970 z Dworca Wschodniego (od strony ulicy Kijowskiej) ulicami: Kijowską, Targową, aleją "Solidarności", Okopową, Powązkowską do Cmentarza Wojskowego na Powązkach;

z Dworca Wschodniego (od strony ulicy Kijowskiej) ulicami: Kijowską, Targową, aleją "Solidarności", Okopową, Powązkowską do Cmentarza Wojskowego na Powązkach; 980 z przystanku Foksal ulicami: Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, Miodowa, Senatorska, plac Bankowy, Andersa, Nowolipki, Zamenhofa, Anielewicza (powrót: Anielewicza, Andersa), Okopowa, Powązkowska także do Powązek Cmentarza Wojskowego.

Dodatkowe linie autobusowe w dniu obchodów 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Źródło: Urząd m. st. Warszawy

Autobusy linii 912 będą kursowały od godziny 17:30 do 20, a pozostałe linie specjalne od godziny 14:30 do 21. W autobusach linii specjalnych, a także w tramwajach linii W będzie obowiązywała podstawowa taryfa biletowa ZTM. Więcej informacji, w tym szczegóły uroczystości 5 i 6 sierpnia, można znaleźć na stronie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.