Pomarańczowe i żółte alerty IMGW przed burzami. Silny deszcz, możliwy grad. Gdzie zagrzmi?

Sobota będzie kolejnym dniem z dynamiczną pogodą w niektórych częściach Polski. W ciągu dnia we wszystkich regionach oprócz północnego wschodu przelotnie popada deszcz, możliwe będą też burze. Jak prognozują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wiatr powieje z prędkością do 70 kilometrów na godzinę. Na termometrach maksymalnie od 23 do 28 stopni Celsjusza.

IMGW ostrzega przed burzami. Wydano pomarańczowe i żółte alerty

W związku z zapowiadanymi burzami IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem. Alert drugiego stopnia (pomarańczowy) wydano dla województwa zachodniopomorskiego. Zgodnie z zapowiedziami synoptyków prognozowane są tam burze z gradem, podczas których miejscami możemy spodziewać się bardzo silnych opadów deszczu do 35, a lokalnie nawet 45 mm. Miejscami możliwy grad. Alert będzie ważny od godz. 12 do 21 w sobotę 29 lipca.

W innych regionach zagrożonych burzami instytut wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia (żółte). Chodzi o następujące województwa:

pomorskie,

kujawsko-pomorskie,

warmińsko-mazurskie,

podlaskie (powiaty: kolneński, łomżyński, Łomża)

mazowieckie

wielkopolskie,

lubuskie,

dolnośląskie,

opolskie,

łódzkie,

śląskie,

małoopolskie,

świętokrzyskie,

podkarpackie.

W wymienionych regionach podczas burz prognozuje się opady od 20 do 35 mm. Miejscami może wystąpić także grad. Alerty w woj. lubuskim i częściowo wielkopolskim będą ważne od godz. 12 do 21 w sobotę, w pozostałych regionach od 16 w sobotę 29 lipca do północy.

Jaka pogoda w niedzielę?

Jak prognozuje IMGW, niedziela zapowiada się pochmurnie praktycznie w całym kraju, jedynie na południu miejscami będą możliwe przejaśnienia. Przelotnie popada też deszcz, a niewykluczone, że wystąpią również burze - zagrzmieć może w całej Polsce. Na termometrach maksymalnie od 22 stopni w Zakopanem do 27 stopni w Zielonej Górze.