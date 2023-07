Minister Żaryn o zagrożeniu ze strony wagnerowców: Na razie jest dużo zastraszania, bicia piany

Stanisław Żaryn zwrócił uwagę, że w niedawnych wypowiedziach Alaksandr Łukaszenka prezentował wagnerowców tak, jakby stanowili odrębny byt. - Zarówno [Alaksandr] Łukaszenka jak i [Władimir] Putin pokazują, że odcinają się od wagnerowców, że to nie są już ich ludzie, że jeśli oni coś gdzieś zrobią, to na swoje własne konto. To jest pewna taka fasada informacyjna, która może sugerować, że oni będą wykorzystywani w szarej strefie, i zarówno Rosja jak i Białoruś od nich się później odetną - powiedział minister. Stanisław Żaryn wyraził przekonanie, że "widzimy teraz dosyć dużo bicia piany propagandowej - wykorzystania wagnerowców do próby zastraszania Polski, czy szerzej Zachodu; pokazywanie, że oni nas na pewno zaatakują i powalą na kolana".

Minister dodał, że rdzeniem Grupy Wagnera są kryminaliści, często zbrodniarze wojenni, ale dobrze wyszkoleni i z doświadczeniem bojowym, dlatego nie można ich lekceważyć. "Scenariusze [ich] zaangażowania, prób przenikania do Polski oczywiście bierzemy pod uwagę i szykujemy się, żeby to neutralizować, ale na razie dużo [jest] 'bicia piany', dużo przekazów, które mają pokazywać wszechmocność wagnerowców, a wiemy, że tak nie jest" - powiedział minister.

Były ambasador na Białorusi o szkoleniu w Brześciu. "Prowokacja"

Stanisław Żaryn zapewnił, że polskie służby trzymają rękę na pulsie. "Wiemy dokładnie, gdzie wagnerowcy są w tej chwili na Białorusi, co robią. Nasze służby wywiadowcze monitorują sytuację, żebyśmy mogli podejmować adekwatne działania i neutralizować [niebezpieczeństwo]" - dodał minister.