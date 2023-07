O sprawie poinformowała bydgoska "Gazeta Wyborcza". Dziennik przekazał w czwartek, że policjant z Bydgoszczy (woj. kujawsko-pomorskie), który pryskał w demonstrantów gazem po spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim w Inowrocławiu, później także poraził paralizatorem człowieka skutego kajdankami. Sprawa wyszła na jaw przypadkiem - podczas wyrywkowej kontroli nagrań z kamerek, które funkcjonariusze noszą przy mundurze.

Kaczyński przemawiał na wiecu. Policja użyła gazu [WIDEO]

"To była nienaturalna agresja człowieka w mundurze wręcz jak u psychopaty"

Do zdarzenia doszło 21 kwietnia w centrum Bydgoszczy. Policjanci wówczas nie umieli poradzić sobie z człowiekiem pod wpływem alkoholu i wezwali posiłki.

"Policjant ze specgrupy po zatrzymaniu i skuciu kajdankami mężczyzny, wycelował do niego z paralizatora. Ofiara skręcała się z bólu. To nie powstrzymało mundurowego. Zabezpieczony został film z tego zdarzenia. Jest tak brutalny, że robi wrażenie nawet na policjantach, którzy niejedno widzieli" - opisuje dziennik. - Ten człowiek był już skuty kajdankami i w sposób właściwy zabezpieczony - powiedział w rozmowie z "Wyborczą" informator z bydgoskiej policji - To była nienaturalna agresja człowieka w mundurze, wręcz jak u psychopaty. Zatrzymany w kajdankach wił się z bólu i wył jak pies - dodał.

"GW": Sprawę prowadzi prokuratura, ale nie bydgoska

"Gazeta Wyborcza" zapytała o sprawę Monikę Chlebicz, rzeczniczkę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. "W związku z tym zdarzeniem, wszczęto i przeprowadzono postępowanie dyscyplinarne, które stwierdziło naruszenie procedur. Zakończyło się ono wymierzeniem policjantowi kary dyscyplinarnej" - przekazano. Jak dodano, "całość materiałów, łącznie z nagraniem z kamery funkcjonariusza, przekazano do oceny prawno-karnej do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy". Chlebicz przekazała także, że do tej pory w sprawie policjanta nie wpłynęła żadna skarga, a postępowanie zostało zainicjowane przez jego przełożonych.

Z ustaleń dziennika wynika też, że film został zabezpieczony przez prokuraturę, ale nie z Bydgoszczy. - Wpłynęło do nas zawiadomienie w tej sprawie - przekazała "GW" Aleksandra Ziętara z Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. - Na co dzień współpracujemy z policjantami z KWP w Bydgoszczy, z tego powodu przekazaliśmy materiały do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. Ta wyznaczyła na prowadzenie tego postępowania Prokuraturę Rejonową w Człuchowie. Czynności są w toku - dodała.

