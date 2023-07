Zachodniopomorskie. Zabawa małego rysia uchwycona na nagraniu. "Niesamowite"

Profil Lubuscy Łowcy Burz opublikował wideo, na którym widać rysia w jednym z lasów w województwie zachodniopomorskim. "Niesamowite nagranie ze spotkania z małym, bawiącym się rysiem" - czytamy. Zwierzę biega wśród zarośli, "goni" własny ogon, a co jakiś czas spogląda na nagrywającego. Filmik można obejrzeć poniżej:

REKLAMA

Nagranie udostępniło również Nadleśnictwo Recko. ''Pod koniec lipca Leśniczy Medard Bajlak uwiecznił na zdjęciach i filmach poczynania trzech młodych rysi z rysicą o imieniu Cicha. Cicha tym razem głośno przywoływała kocięta do porządku, jednak te wolały harce i psoty. Dwa wspięły się na drzewa, trzeci zaś zachęcał leśniczego do zabawy, kręcąc młynki. Kocica w końcu dowołała się potomstwa i odeszła spokojnie w las'' - czytamy w opisie.

Młode rysie rodzą się w maju lub czerwcu

W Polsce występują tylko dwa gatunki dzikich kotów - ryś i żbik europejski. Ryś może ważyć od 5 do 30 kg, a długość jego ciała wynosi 65-110 cm. Charakterystyczną cechą są zakończone pędzelkami uszy i krótki ogon. Dorosłe rysie to samotniki, które łączą się w pary jedynie na czas godów, przypadających głównie w marcu. Młode rysie rodzą się w maju lub czerwcu, w liczbie od jednego do czterech, i pozostają z matką aż do następnych godów, gdy w pełni się usamodzielnią.

"Ten jeden z największych drapieżników w Europie otarł się o granicę wyginięcia, a niektóre populacje tego gatunku są nadal zagrożone - bez aktywnej ochrony nie mają szans na przetrwanie" - podkreśla WWF. Największym zagrożeniem dla dzikich kotów są działania ludzi: kłusownictwo, drogi szybkiego ruchu i autostrady przecinające lasy oraz częsta obecność człowieka na terenach przebywania tych zwierząt. Najczęstszą przyczyną śmierci tych zwierząt są wypadki drogowe.

Na Mazurach - w ramach reintrodukcji - w latach 2007-2020 do natury wróciło ok. 30 rysi. We współpracy z Zachodniopomorskim Towarzystwem Przyrodniczym od 2019 roku WWF wypuściło na wolność 76 zwierzą.

Informacje o tym, co zrobić, aby pomóc rysiom, można znaleźć na stronie WWF.