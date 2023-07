W Rokitnie myśliwy zaczepił bronią o guzik i śmiertelnie postrzelił kolegę. Sąd wydał wyrok

W listopadzie 2021 roku, podczas polowania na terenie kompleksu leśnego w gminie Rokitno (woj. lubelskie, pow. bialskim), 58-letni myśliwy postrzelił swojego kolegę. Mężczyzna zmarł po dwóch dniach w szpitalu.

Rokitno. Myśliwy podczas polowania postrzelił swojego towarzysza. Zapadł wyrok

Według ustaleń śledczych 58-latek w trakcie polowania miał zauważyć lisa i chciał wyciągnąć odbezpieczonego sztucera. Wówczas zaczepił broń o wystający z kurtki guzik, po czym padł strzał. "Dobywając odbezpieczonej broni palnej, zaczepił nią o wystający guzik w swojej kurtce myśliwskiej, który to znalazł się wewnątrz kabłąka i doprowadził do pociągnięcia za język spustowy, co w rezultacie skutkowało wystrzałem pocisku wprost w głowę Wojciecha O." - podano w akcie oskarżenia, jak poinformował TVN 24.

Pocisk trafił w tył głowy drugiego z mężczyzny, który brał udział w polowaniu. Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej wydał teraz wyrok w tej sprawie. 58-letni Eugeniusz Sz.-B został uznany za winnego nieumyślnego spowodowania śmierci podczas polowania. Skazano go na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata. Został też zobligowany do zapłacenia czterech tysięcy złotych grzywny - poinformował TVN 24. Wyrok jest nieprawomocny.

Rokitno. 58-letni Eugeniusz Sz.-B. przyznał się do zarzucanego mu czynu

Już na pierwszym przesłuchaniu (jako podejrzany o spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu) 58-latek przyznał się do winy. Poinformował, że broń była odbezpieczona, ponieważ w dalszym ciągu trwało pędzenie zwierzyny. Miał też znajdować się na stanowisku obok Wojciecha O., ponieważ ten chciał przerwać polowanie.

Zwracał uwagę, że nie nacisnął spustu, jednak broń wystrzeliła z powodu guzika, który dostał się w okolice kabłąka. Podczas ponownego przesłuchania w charakterze podejrzanego o nieumyślne spowodowanie śmierci, 58-latek nie przyznał się do zarzucanego czynu. Odmówił też składania wyjaśnień.