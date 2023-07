27 lipca opublikowano ustalenia Rzecznika Praw Pacjenta w związku ze śmiercią pani Agnieszki z Częstochowy w styczniu 2022 roku. Kobieta, będąc w ciąży bliźniaczej, trafiła do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie w grudniu 2021 r.

REKLAMA

Zobacz wideo Spotkanie Donalda Tuska z sympatykami. "Wolę rudego niż łupieżcę"

Rzecznik Praw Pacjenta opublikował ustalenia ws. śmierci 37-letniej Agnieszki z Częstochowy

Rzecznik przekazał, że wszczęto postępowanie wyjaśniające w sprawie naruszenia praw pacjentki, a teraz opublikowano ustalenia w tej sprawnie. Sprawdzono działanie trzech podmiotów leczniczych, które sprawowały wówczas opiekę nad pacjentką. Były to: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi w Częstochowie, Szpital im. Rudolfa Weigla w Blachowni oraz Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie.

"Na podstawie zgromadzonego w sprawach materiału dowodowego Rzecznik ustalił, że świadczenia zdrowotne udzielone pacjentce w tych trzech szpitalach zostały zrealizowane z zachowaniem wymogu należytej staranności i zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. W każdej z wymienionych spraw nie stwierdził naruszenia tego prawa" - czytamy w komunikacie rzecznika.

Śmierć Agnieszki T. z Częstochowy. Ponad 600 stron opinii biegłych

"Po dokładnym zbadaniu sprawy, zasięgnięciu opinii licznych specjalistów, w oparciu o dokumentację medyczną oraz analizę wyjaśnień szpitali - nie stwierdził naruszenia praw pacjentki. W ocenie Rzecznika bezpośrednią przyczyną zgonu były powikłania wynikające z zakażenia wirusem COVID- 19" - czytamy w opublikowanym komunikacie.

Z informacji przekazanych przez rzecznika wynika, że "pogorszenie stanu zdrowia pacjentki w trakcie jej pobytu w szpitalach, wynikało głównie z ostrej fazy wirusowego zapalenia wątroby oraz infekcji COVID-19, które prowadziły do dalszych komplikacji: zapalenia płuc oraz zatorowości płucnej, a w konsekwencji śmierci pacjentki w Szpitalu im. Rudolfa Weigla w Blachowni" - poinformowano.

Śmierć 37-letniej Agnieszki. Prokuratura przesłuchała siostrę i męża

Częstochowa. 37-latka w ciąży bliźniaczej zmarła po obumarciu płodów

21 grudnia 2021 roku przyjęto panią Agnieszkę na Oddział Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. Kobieta skarżyła się na bóle brzucha, a jej stan ciągle się pogarszał. 23 grudnia zmarło jedno z dzieci 37-latki. Lekarze uznali, że jest szansa na prawidłowy rozwój drugiego płodu, więc zdecydowali, że podtrzymają ciążę. Jednak 29 grudnia zmarł drugi z bliźniaków. 31 grudnia usunięto oba płody. Pani Agnieszka została wówczas przewieziona na Oddział Neurologii. 25 stycznia 2022 r. kobieta zmarła w szpitalu im. Rudolfa Weigla w Blachowni.

Rodzina zmarłej 37-latki oskarża częstochowski szpital o to, że zwlekano z usunięciem drugiego płodu. "Szpital bardzo utrudniał kontakt, nie pozwolono rodzinie na wgląd do dokumentacji medycznej, powołując się na to, że Agnieszka nie napisała upoważnienia dla męża ani siostry" - przekazała rodzina kobiety, cytowana przez Interię.