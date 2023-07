Przyjechała na Podlasie, by zdać egzamin na prawo jazdy. Znaleźli ją zaplątaną w rzepaku

W nocy z 21 na 22 lipca policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim odnaleźli poszukiwaną przez rodziców 23-latkę. Kobieta miała się z nimi spotkać po egzaminie na prawo jazdy, jednak ta nie pojawiła się w umówionym miejscu. Jej telefon również nie odpowiadał.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy temat utraty przez Tuska prawa jazdy jest już zamknięty? Neumann: Tak

Bielsk Podlaski. Policjanci odnaleźli poszukiwaną 23-latkę w polu rzepaku

21 lipca mieszkanka Warszawy przyjechała do Bielska Podlaskiego (woj. podlaskie), aby przystąpić do egzaminu na prawo jazdy. 23-latka umówiła się ze swoimi rodzicami, że spotkają się po egzaminie i wspólnie wrócą do domu. Kobieta nie zjawiła się jednak w umówionym miejscu, nie odpowiadał również jej telefon. "Po godzinie 22:00 zaniepokojeni rodzice poprosili bielskich policjantów o pomoc w poszukiwaniach" - przekazała kom. Agnieszka Dąbrowska z Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim.

Funkcjonariusze natychmiast podjęli działania - sprawdzili miejscowe monitoringi, przeszukali okoliczne tereny i próbowali namierzyć telefon kobiety. "Działania prowadzone były już w porze nocnej, co utrudniało akcję. Po niespełna sześciu godzinach poszukiwań mundurowi znaleźli dziewczynę. 23-latka leżała w polu rzepaku kilka kilometrów od miejsca, w którym miała spotkać się z rodzicami" - poinformowała kom. Agnieszka Dąbrowska.

19-latek zdający egzamin na prawo jazdy utknął na przejeździe kolejowym

Bielsk Podlaski. Nietrzeźwa 23-latka zaplątała się w rośliny

Z przekazanych przez policję informacji wynika, że odnaleziona 23-latka była nietrzeźwa, a jej nogi zaplątane były w rzepak, co utrudniało jej wydostanie się z pola. "Mundurowi uwolnili 23-latkę, na miejsce wezwali karetkę pogotowia. Ostatecznie warszawianka cała i zdrowa trafiła pod opiekę rodziców" - dodała Dąbrowska.

Śmiertelny wypadek w Bielinach. Prokuratura ujawnia ustalenia o kierowcy

Kilka dni później rodzice kobiety wysłali do policjantów list z podziękowaniami za "zaangażowanie oraz poświęcony czas oraz za włożony trud". Szczególne podziękowania skierowano do aspiranta sztabowego Norberta Krupkowskiego, który odnalazł 23-latkę. Jak się okazało, kobieta zdała egzamin na prawo jazdy.