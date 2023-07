Wrocław. Mężczyzna z gnijącą ręką nęka mieszkańców. Nie chce pomocy, jest agresywny

Pan Grzegorz poinformował "Gazetę Wrocławską" o sytuacji, do której doszło 16 lipca rano. "Około godziny 7 rano spotkałem mężczyznę z gnijącą ręką zaczepiającego ludzi pod katedrą. Rana na pół ręki jest otwarta i chodzą po niej muchy, zostawiając tam swoje larwy. Facet słania się na nogach, zaczepia ludzi o pieniądze w środku kościoła" - podkreślił.

"Gazeta Wrocławska" zaznacza, że mężczyznę można coraz częściej spotkać w samym centrum miasta. Zaczepia ludzi, prosi ich o pieniądze, a kiedy odmawiają, staje się agresywny. "Ostatnio rzucił we mnie pieniędzmi, bo stwierdził, że daję za mało. Dałam dwa złote. Głupia byłam, że dałam, ale pierwszy raz miałam z nim styczność i mnie jego stan i nachalność strasznie zaskoczyła. Powiedział, że uderzy mnie tą ręką, jak będę znowu pytać, czy może powinien iść do szpitala" - napisała pani Anna na jednej z grup w mediach społecznościowych.

Mieszkańcy Wrocławia boją się o swoje zdrowie

Internauci skarżą się również, że mężczyzna wchodzi do komunikacji miejskiej, a tam wydzieliną z chorej ręki dotyka barierek i siedzeń. Ludzi zaczepia również w lokalach. Jedną z takich sytuacji opisał lokalny kompozytor i organizator koncertów Igor Jankowski. Jego wpis dot. wizyty z dzieckiem w barze mlecznym cytuje portal naTemat.pl: "Nagle wchodzi mężczyzna ciemnej karnacji lat 30-35, z ropiejącą egzemą/trądem prawej ręki, cały w muchach, niemiłosiernie śmierdzący. Chodzi pomiędzy stolikami i zbiera pieniążki, machając ludziom nad talerzem tą swoją ropiejącą ręką. Jedna z matek z dzieckiem wybiegła z lokalu, zostawiając jedzenie, inny chłopczyk wystraszył się i uciekł".

"Gazeta Wrocławska" podaje, że mężczyzna nie chce przyjąć pomocy lekarzy. W jego przypadku miały interweniować już służby medyczne, ale on, jako osoba pełnoletnia, odmówił przyjęcia pomocy. Mieszkańcy miasta nie wiedzą, co robić, boją się potencjalnego zarażenia m.in. wirusem HIV czy wirusowym zapaleniem wątroby typu C. Sprawa została zgłoszona również policji, która do tej pory nie odpowiedziała na pytania "Gazety Wrocławskiej".

