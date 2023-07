Śmiertelny wypadek w Bielinach nadal jest przedmiotem ustaleń śledczych. Prokuratura informuje o najnowszych informacjach dotyczących 19-letniego kierowcy, który potrącił trzy osoby i jako jedyny przeżył wypadek.

REKLAMA

Zobacz wideo Senior na wózku inwalidzkim potrącony na przejściu dla pieszych w Sulechowie

Bieliny. Prokuratura informuje o wstępnych ustaleniach w sprawie. Kierowca przekroczył prędkość

Wstępna opinia biegłego z zakresu badania wypadków komunikacyjnych wykazała, że kierowca złamał przepisy i przekroczył dozwoloną prędkość w miejscu zdarzenia o co najmniej 24 km/h. - Przypomnę, że w tym miejscu obowiązywało ograniczenie do 50 km na godz. - podkreśla Daniel Prokopowicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach w rozmowie z Onetem. Portal ustalił, że 19-latek przeszedł kilka zabiegów medycznych, ale jest w stabilnym stanie, który nie zagraża jego życiu lub zdrowiu.

14-latka w ciąży? 21-latek usłyszał zarzuty "nie tylko obcowania"

Do tej pory śledczy gromadzili materiał dowodowy. W czwartek 27 lipca udało im się przesłuchać kierowcę i przedstawić mu zarzuty. - Przed przystąpieniem do tej czynności uzyskaliśmy opinię biegłego lekarza sądowego, co do zdolności podejrzanego do udziału w czynnościach procesowych. Prokurator mógł więc wieczorem przedstawić mu zarzut, a dotyczy on spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym - informuje rzecznik. Z uwagi na okoliczności sprawy, prokurator skierował wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego do Sądu Rejonowego w Kielcach. Sąd zgodził się miesięczny areszt kierowcy.

Wniosek o zastosowanie wobec kierowcy tego środka zapobiegawczego został złożony w wyniku obawy matactwa. - Nie informujemy o treści złożonych przez mężczyznę wyjaśnień, ale mogę powiedzieć, że złożył on wyjaśnienia, które co do istotnych okoliczności, są sprzeczne z pozostałym zebranym materiałem dowodowym - mówi rzecznik i dodaje, że zabezpieczono nagrania z monitoringu, który zarejestrował zdarzenie. Mężczyźnie grozi od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia.

Bieliny. Samochód wjechał w pieszych. Policja szuka świadków

Śmiertelny wypadek w Bielinach. 19-latek śmiertelnie potrącił troje pieszych

Jak informowaliśmy w artykule wyżej, wypadek miał miejsce we wtorek 25 lipca około godziny 23:00 w Bielinach (woj. świętokrzyskie). Samochód osobowy kierowany przez 19-latka, wypadł z drogi i uderzył w grupę trzech mężczyzn przebywających na chodniku. Piesi zginęli w wyniku poniesionych obrażeń. W chwili wypadku 19-latek był trzeźwy. Policja jeszcze wczoraj informowała o poszukiwaniach świadków zdarzenia.