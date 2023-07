Strzyżak sarni czy też jeleni to owad, który potocznie nazywany jest też "latającym kleszczem". Wszystko przez to, że są to gatunki bardzo do siebie podobne, jeśli chodzi o ich zewnętrzny wygląd. Strzyżak ma od pięciu do sześciu milimetrów długości oraz ma spłaszczone i brunatne ciało. Ma też bardzo twardy pancerz i trzy pary odnóży zakończone pazurami czepnymi. Ma też długie skrzydła, czyli to, co odróżnia je od kleszczy. Strzyżak zrzuca je jednak w momencie, gdy znajdzie żywiciela i wczepi się w jego ciało.

Strzyżak sarni atakuje chmarą. Może wejść do nosa, uszu i pod powiekę. Potem zachowuje się jak wesz

Strzyżak sarni pojawia się głównie w lecie, ale ze względu na zmiany klimatu może pojawiać się nie tylko do września, ale nawet do połowy listopada. Na "latającego kleszcza" można natrafić przede wszystkim w lasach, gdzie znajdują się główne źródła ich pożywienia. Chociaż częściej atakują zwierzęta, mogą także wybrać człowieka na swojego żywiciela.

Po zrzuceniu skrzydeł strzyżaki żywią się krwią ofiary, a następnie rozmnażają i składają w ciele jaja. Jeden osobnik zwykle daje początek 20-30 larwom, które późną jesienią spadają na ziemię i hibernują do kolejnego lata. W przypadku jeleni strzyżaki potrafią hibernować w ich sierści. W ciepłe dni ulegają przepoczwarzeniu i w dorosłej wersji atakują kolejnego żywiciela. Wielkość strzyżaków sprawia, że mogą one wejść do uszu, nosa lub pod powiekę. Odnogi z haczykami pomagają im się przytrzymać włosów lub sierści, a następnie zaczepić o skórę.

Gdy strzyżak ugryzie i zacznie pobierać krew, odczuwalny jest dyskomfort i ból. Póki co jednak nie ma potwierdzenia, by mogły przenosić na ludzi boreliozę. Owady te też nie rozmnażają się na człowieku. Zwykle wystarczy im 15-25 minut, by wyssać odpowiednią ilość krwi i odlecieć dalej.

Ukąszenie może jednak objawiać się krostami na skórze, które po kilku dniach mogą stać się swędzące i bolesne, a dyskomfort ten może się utrzymywać dwa lub trzy tygodnie. Osoby wrażliwe na jad tych owadów mogą doświadczyć reakcji alergicznej. Wówczas należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Jak uniknąć ataków strzyżaków sarnich?

Lasy Państwowe zalecają, by podczas spacerów po lesie zakładać na siebie jasne ubrania oraz bluzki z długim rękawem i długie spodnie. Buty także powinny być zakryte i utrudniać owadom dostęp do skóry. Warto też przed wycieczką skorzystać z preparatów odstraszających owady.