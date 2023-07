W czwartek 27 lipca miał odbyć się proces w sprawie szerzenia nienawiści wobec Ukraińców i nawoływania do niej. Oskarżenie w tej sprawie usłyszała 24-letnia Natalia R. z Rybnika (województwo śląskie). Ostatecznie do rozprawy nie doszło, ponieważ Prokuratura Rejonowa w Gliwicach wycofała z sądu akt oskarżenia skierowany tam przez Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. W związku z tym Sąd Rejonowy w Rybniku umorzył postępowanie karne, zanim doszło do rozpoczęcia procesu.

Asystent Zbigniewa Ziobry pomógł Natalii R. uniknąć odpowiedzialności za szerzenie nienawiści wobec Ukraińców?

Sprawą pochwalił się w mediach społecznościowych sam Dariusz Matecki z Suwerennej Polski. Asystent Zbigniewa Ziobry miał bowiem, zdaniem OMZRiK, pomagać 24-letniej Najjjce w uniknięciu odpowiedzialności za szerzenie nienawiści wobec mieszkańców Ukrainy.

"W kwietniu tego roku zapowiedziałem, że Najjjce pomożemy. Najjjka jest dzisiaj osobą nieskazaną, która ma czystą kartotekę. Prokuratura wycofała akt oskarżenia w tej sprawie, absurdalny akt oskarżenia. Każda osoba ma prawo powiedzieć, że się boi napływu imigrantów, uchodźców do Polski i nikt z tego powodu nie powinien być ścigany" - napisał w mediach społecznościowych asystent Zbigniewa Ziobry.

"Katocelebrytka Najjjka triumfuje, że mogła bezkarnie znieważać Ukraińców i nie poniosła za to żadnej kary"

Do sprawy odniósł się także Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, który skierował przeciwko 24-latce akt oskarżenia do sądu. W kwietniu tego roku 24-latka została skazana na pięć miesięcy ograniczenia wolności w postaci prac społecznych, jednak wyrok Sądu Rejonowego w Rybniku był nieprawomocny.

"Od kilku dni katocelebrytka Najjjka triumfuje, że mogła bezkarnie znieważać Ukraińców i nie poniosła za to żadnej kary, bo pomógł jej Dariusz Matecki, asystent Ziobry. Ziobro używa tego typu spraw dla potrzeb kampanii wyborczej. Suwerenna Polska wysyła w ten sposób sygnał do skrajnej prawicy - głosujcie na nas, a będziecie mogli bezkarnie popełniać przestępstwa. Będziemy wyciągać was z więzień jak Marikę, lub wycofywać akty oskarżenia z sądu jak w przypadku Natalii R. pseudonim Najjjka" - napisali członkowie OMZRiK w mediach społecznościowych. Dalej zaznaczyli, że wycofanie aktu oskarżenia jest możliwe w sytuacji, gdy złoży go oskarżyciel publiczny. Nie można jednak wycofać prywatnego aktu oskarżenia, który w najbliższych dniach ma być złożony do prokuratury.

Porównała swoją sytuację do sytuacji Jezusa. Kim jest Najjjka?

Natalia R. na swoim koncie na TikToku krytykowała pomoc Ukraińcom, którzy ucierpieli w niesprowokowanej wojnie wywołanej przez Rosję. Na nagraniach mówiła, że obawia się, że Ukraińcy się w Polsce "zalęgną" i "później zrobią coś nam". - Teraz jest Sodoma i Gomora, panuje kolorowość, aborcja, in vitro, współżycie przedmałżeńskie - mówiła dalej na jednym z filmików.

Po usłyszeniu wyroku w kwietniu Najjjka dodała kolejne nagranie, w którym porównała swoją sytuację do sytuacji... Jezusa. Stwierdziła, że ten miał być zabity za niewinność, a ona rzekomo została skazana za coś, czego nie zrobiła. Zapowiedziała też, że odwoła się od wyroku, co też zrobiła.

"Gdy tylko wyszła z sądu, Natalia R. zaczęła natychmiast manipulować i wprowadzać w błąd opinię publiczną, że została "skazana za Biblię". To bezczelne kłamstwo. Żaden z zarzutów nie dotyczył obrony Pisma Świętego. Za to wszystkie zarzuty dotyczyły publicznego propagowania nienawiści do osób innej narodowości. Najjjka została skazana za publiczne szczucie na uchodźców wojennych z Ukrainy. Kobieta publicznie gardziła i znieważała kobiety, mężczyzn i dzieci uciekających z kraju zaatakowanego przez zbrodniczy reżim putinowski" - napisał w kwietniu OMZRiK.

Najjjka zdobyła popularność na TikToku, na którym prezentuje skrajnie prawicowe poglądy. O katoinfulencerce zrobiło się głośno, gdy skomentowała śmierć Izabeli z Pszczyny słowami, że "bardzo dobrze, że tak się stało". Później twierdziła, że za problem pornografii odpowiadają kobiety, które "źle się ubierają".