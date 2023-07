21-latek jest podejrzany o współżycie z 14-latką. Nie jest to jedyny zarzut, który otrzymał mężczyzna. Sprawa wyszła na jaw podobno podczas wizyty u lekarza.

REKLAMA

Zobacz wideo Rozbity warszawski gang narkotykowy

Tarnowskie Góry. Nieoficjalnie: Ciąża 14-latki miała wyjść na jaw podczas wizyty u lekarza

Według nieoficjalnych informacji uzyskanych przez portal lokalnego tygodnika "Gwarek", na który powołuje się PAP, sprawa wyszła na jaw, kiedy dziewczynka poszła do lekarza. Ciąża miała zostać zauważona dzięki przeprowadzonym badaniom. Wtedy śledczy zainteresowali się sprawą i rozpoczęli dochodzenie. Prokurator Justyna Rzeszut-Śieńskowska z Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach nie potwierdziła doniesień o ciąży "z uwagi na dobro śledztwa".

PAN o sytuacji kobiet ciężarnych w Polsce. "Trzeba zatrzymać spiralę strachu"

Policja aresztowała mężczyznę. Prokuratura postawiła mu zarzuty "nie tylko obcowania z 14-latką"

Jak informuje Polsat News, postępowanie jest na początkowym etapie, a prokuratura postawiła 21-latkowi zarzut z art. 200 § 1., który brzmi: "Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej, lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat dwóch do 12".



Mężczyzna otrzymał także "inne zarzuty, nie tylko obcowania z 14-latką". Jeden z nich dotyczy zastraszania członków rodziny 14-latki. - Zastosowaliśmy środek o charakterze izolacyjnym. W tej chwili toczy się postępowanie przygotowawcze i są wykonywane kolejne czynności w sprawie - powiedziała prok. Justyna Rzeszut-Śieńkowska. Mężczyzna ma przebywać w areszcie przez trzy miesiące.