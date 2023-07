Zobacz wideo Jarosław Kaczyński: Tuskowi chodziło o zrobienie osobistej kariery

5 sierpnia w Toruniu odbędzie się 15. edycja corocznego imprezy Radia Maryja i Telewizji Trwam. O tym, że Orlen został partnerem strategicznym wydarzenia, informuje duży logotyp państwowej spółki na stronie internetowej wydarzenia.

Obchody święta Radia Maryja. Orlen partnerem imprezy Rydzyka

Na zabawę Radio Maryja i Telewizja Trwam zapraszają między innymi przez swoje media społecznościowe. Na profilu stacji na Facebooku zamieszczono post z programem obchodów "Dziękczynienia w Rodzinie". Świętowanie rozpocznie się od mszy świętej - w samo południe w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu odprawi ją biskup Wiesław Śmigiel. O 15:00 zaplanowano koronkę do Bożego Miłosierdzia, a o 17:00 nabożeństwo i procesję różańcową. Te punkty programu przeplatają się z koncertami, które będą odbywać się w amfiteatrze nad Wisłą. Na scenie wystąpią zespół disco-polo Bayer Full, Damian Holecki oraz góralska kapeli Mała Armia Janosika. Partnerem strategicznym całego wydarzenia jest Orlen. Ale to nie jest to jedyna instytucja publiczna czy spółka związana ze Skarbem Państwa, która będzie reprezentowana na obchodach w Toruniu.

Orlen partnerem imprezy Rydzyka. Obecne będą też PZU, NFZ i niektóre ministerstwa

Imprezie towarzyszyć będzie "Miasteczko zdrowia", za którego organizację mają wspólnie odpowiadać PZU, NFZ, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki - wylicza portal NaTemat. W miasteczku możliwa będzie bezpłatna konsultacja u lekarzy internistów, dietetyków, fiizjoterapeutów, pulmonologów czy dermatologów. Pojawi się także mammobus. Honorowymi patronami programu są prezydent Andrzej Duda i jego żona - dodaje portal. Nie wiadomo, który z polityków Prawa i Sprawiedliwości pojawi się w Toruniu.

Przypomnijmy, że w czasie lipcowej 32. Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja do Częstochowy była liczna reprezentacja obozu Zjednoczonej Prawicy: Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak, Jacek Sasin, Joachim Brudziński, Antoni Macierewicz, Patryk Jaki, Janusz Kowalski. Szef rozgłośni ojciec Tadeusz Rydzyk dostał od ministra aktywów państwowych Jacka Sasina i prezesa Grupy Enea Pawła Majewskiego miecz "z czasów Mieszka I". - Musimy bronić naszej wiary, religii i tożsamości wobec tych wszystkich zagrożeń, które mają miejsce - mówił Sasin, wręczając podarunek. Wirtualna Polska informowała, że wartość miecza to ćwierć miliona złotych.

