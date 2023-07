Chodzi o plac i halę w Rojkowie w gminie Poświętne, miejscowości położonej na wschód od Warszawy. Legalnie wynająć je miała firma Craft Chemical Group Sp. z o.o., która posiadała pozwolenie na działalność recyklingową. Jednak kiedy odpady zostały tam przewiezione, osoby zarządzające miały zniknąć.

REKLAMA

Zobacz wideo Jarosław Kaczyński: Tuskowi chodziło o zrobienie osobistej kariery

Pojemniki z trującymi odpadami po produkcji trotylu na Mazowszu

Dziennikarze Radia ZET Mariusz Gierszewski i Radosław Gruca oraz TVN24 Olga Orzechowska, Filip Folczak i Wojciech Bojanowski odkryli tam pojemniki z oznaczeniem firmy Nitro-Chem S.A. oraz kodem odpadów 07 01 08. Oznacza on wody czerwone, które powstają podczas produkcji trotylu. W niektórych z nich mogą zachodzić procesy chemiczne, na co wskazywać może fakt, iż są spęczniałe. "Odpady zgromadzone w beczkach i 1000-litrowych zbiornikach nazywanych mauzerami zalegają w hali i na placu przed budynkiem. W powietrzu czuć silny, toksyczny zapach, a w hali wypełnionej po sufit zbiornikami nie da się swobodnie oddychać. Niecałe 100 metrów od porzuconych chemikaliów mieszkają ludzie" - podkreśla TVN24.

Prokuratura Krajowa w Łodzi potwierdza, że znajdują się tam odpady powstałe w spółce Nitro-Chem S.A. Jednostka ta prowadzi duże śledztwo ws. nielegalnych składowisk śmieci. Prok. Magdalena Guga, kierowniczka Działu ds. Przestępczości Finansowo-Skarbowej, przekazała dziennikarzom Radia ZET i TVN24, że biegli z zakresu nauk chemicznych przebadali substancje pobrane z Rojkowa. "W zakresie części spośród zabezpieczonych odpadów ustalono, że pochodzą one z Zakładów Chemicznych Nitro-Chem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, co potwierdzono zeznaniami przesłuchanych pracowników tego podmiotu" - zaznaczyła prokuratorka. Zarzuty usłyszało 11 osób - to pracownicy, którzy rozładowywali pojemniki z odpadami pod Warszawą. Nie ma wśród nich jednak właściciela Craft Chemical Group Sp. z o.o. Według nieoficjalnych informacji miał on uciec za granicę.

Spółka Nitro-Chem S.A. twierdzi, że - według informacji jakie posiada - skład odpadów w miejscowości Rojków był "legalnym składowiskiem". "Pomimo faktu, iż Spółka jest podmiotem poszkodowanym, mając świadomość powagi sytuacji, nie uchyla się od podjęcia współpracy, przy ewentualnym unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z zakładu. Szczegóły współpracy muszą zostać skoordynowane z decyzjami i działaniami właściwych służb" - napisała Aleksandra Jagodzińska z Działu Prawno-Administracyjnego firmy. Radio ZET i TVN24 podkreślają, że na początku tygodnia Wojciech Stańko pełnomocnik Małgorzaty Wojnickiej, właścicielki nieruchomości, wysłał do Nitro-Chem S.A. wezwanie do usunięcia odpadów.

NIK uderzy w jednego z najważniejszych generałów? Po tę broń rzadko sięgano

Nielegalne składowisko odpadów pod Warszawą. "Albo wyjadą, albo to wybuchnie"

Cała sprawa sięga 2020 roku. Wówczas wynajmująca legalnie nieruchomość firma Craft Chemical Group Sp. z o.o. miała przestać płacić za prąd (w sierpniu tego samego roku energia elektryczna przestała być tam dostarczana). W kwietniu 2020 roku spółka miała też przestać płacić za dzierżawę. Wojciech Stańko podkreślił, że na terenie, którego właścicielką jest jego klientka, pozostało 150 ton niebezpiecznych odpadów, o czym w marcu 2021 roku poinformował Prokuraturę Rejonową w Wołominie. Tutaj pojawia się nazwisko Adama Ch., który ma być osobą dobrze znaną służbom w związku z aferą paliwową. Mężczyzna usłyszał zarzuty za przyjęcie 2,5 mln łapówki od SKOK Wołomin. Później prokuratura chciała postawić mu także zarzut kierowanie grupą przestępczą, która wyprała ponad miliard złotych pochodzących z Rosji. Ch. został zatrzymany za granicą. Nie wiadomo, co się teraz z nim dzieje. Według pełnomocnika właścicielki miał on na kilkanaście miesięcy nielegalnie przejąć nieruchomość po firmie Craft Chemical Group i nie pytając o zgodę planować tam "prowadzenie działalności gospodarczej". "Robi wszystko, siłowo wykorzystując jakieś kruczki prawne i stany quazi prawne, to znaczy na pierwszy rzut oka wyglądające na poprawne a jak się przyjrzeć z bliska, to jest wielkie nadużycie oparte na szantażu i wymuszeniu" - zaznaczył Wojciech Stańko w doniesieniu do prokuratury. Jak dodał, w czasie, kiedy nieruchomość przejął Adam Ch. do Rojkowa przyjeżdżały kolejne TIR-y wyładowane chemikaliami. Prokuratura Regionalna w Łodzi przekazała, że w śledztwie dot. nielegalnego składowiska odpadów pod Warszawą nie pojawia się nazwisko Adama Ch.

Małgorzata Wojnicka w rozmowie z dziennikarzami wyznała, że czuje bezradność i przytłoczenie psychiczne. - To jest stan makabryczny - powiedziała i dodała, że odpady "albo wyjadą, albo to wybuchnie".

Nie żyje niemowlę. Nieofic.: Dzień wcześniej w mieszkaniu tępiono karaluchy