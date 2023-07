Komitet Bioetyki PAN o sytuacji kobiet ciężarnych w Polsce. "Trzeba natychmiast zatrzymać spiralę strachu"

"Komitet Bioetyki apeluje do wszystkich lekarzy, położnych i pielęgniarek oraz osób wykonujących inne zawody medyczne, a także do osób zarządzających podmiotami leczniczymi o przestrzeganie praw pacjentek ciężarnych, zapewnienie im maksymalnego bezpieczeństwa zdrowotnego w trakcie ciąży i porodu oraz o zapewnienie kobietom realnego i bezzwłocznego dostępu do aborcji w sytuacji, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla ich życia lub zdrowia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa" - głosi początek stanowiska Komitetu Bioetyki Polskiej Akademii Nauk. Oświadczenie opublikowano we wtorek 25 lipca.

Komitet Bioetyki PAN: Trzeba natychmiast zatrzymać narastającą spiralę strachu

Instytucja podkreśla, że "trzeba natychmiast zatrzymać narastającą spiralę strachu i nieufności między ciężarnymi pacjentkami a lekarzami i pozostałym personelem medycznym". Jak zaznaczają, kobiety muszą mieć pewność, że otrzymają niezbędną pomoc medyczną, gdy zajdzie taka potrzeba.

[Kobiety muszą mieć pewność - red.], że lekarze oraz cały system ochrony zdrowia będą ratować ich życie i zdrowie wszystkimi dostępnymi metodami i środkami, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, przepisami prawa, zasadami etyki medycznej oraz z należytą starannością. Pacjentki muszą ufać profesjonalizmowi i bezstronności lekarskiego osądu. Aby tak się stało, lekarze, położne i pielęgniarki oraz przedstawiciele innych zawodów medycznych - indywidualnie i zbiorowo uchwałami samorządów zawodowych i stowarzyszeń medycznych - muszą głośno i stanowczo potwierdzać przywiązanie do naczelnego nakazu etycznego, jakim jest ochrona życia i zdrowia każdego pacjenta, także kobiety ciężarnej

- czytamy w oświadczeniu.

Komitet przywołał także sprawę pani Izabeli z Pszczyny, pani Justyny z Wodzisławia Śląskiego, pani Agnieszki z Częstochowy i śmierć pani Doroty z Nowego Targu i ich tragiczne śmierci. Jak stwierdziła instytucja, sprawy wymienionych kobiet "mają związek z polityką antyaborcyjną obecnego rządu oraz wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 roku".

"Instytucjonalna klauzula sumienia". PAN: Polskie prawo nie zna takiej instytucji

"Obowiązujące dziś w Polsce prawo określające warunki legalnego przerwania ciąży jest jednym z najbardziej restrykcyjnych w Europie" - podkreślono. Komitet pisze także między innymi, że "niedopuszczalne jest, aby cały podmiot leczniczy odmawiał wykonywania aborcji, powołując się na rzekomą 'instytucjonalną klauzulę sumienia'. Polskie prawo nie zna takiej instytucji". W oświadczeniu zaznaczono, że sytuacja kobiet ciężarnych jest dziś bardzo trudna. Komitet pisze także, że obecny lęk i brak zaufania wobec lekarzy jest zrozumiały, jednak sytuacja medyków również jest trudna.

"Niełatwa jest jednak także sytuacja wielu lekarzy, którzy podejmując decyzję o ratowaniu życia lub zdrowia ciężarnej kosztem życia, lub zdrowia płodu, muszą mierzyć się z dezinformacją na temat przysługujących im praw i obowiązków zawodowych, strachem przed rzekomymi konsekwencjami prawnymi lub dyscyplinarnymi albo obawą przed innymi konsekwencjami społecznymi" - napisano. Pełną treść oświadczenia można przeczytać pod tym linkiem.

Sprawa pani Joanny. W Polsce w kilku miastach odbyły się protesty

Stanowisko Komitetu Bioetyki PAN pojawiło się w momencie, w czasie gdy media rozpisują się o sprawie pani Joanny z Krakowa. Kobieta podjęła decyzję o zażyciu tabletki poronnej, ponieważ poinformowano ją, że ciąża miała zagrażać jej zdrowiu. O zdarzeniu poinformowała swoją lekarkę, która wezwała policję. Jak przekazała stacja, policjantki weszły do gabinetu ginekologicznego. Pacjentka powtarzała policjantom, że nikt jej nie pomagał - sama zamówiła tabletki w sieci. Kobiecie zabrano laptop, później także telefon. Według relacji pani Joanny, policja kazała jej również rozebrać się do naga, kucnąć i kaszleć, mimo że dalej krwawiła. Lekarz chciał wezwać kolejny patrol policji w związku z zabraniem rzeczy kobiety, lecz został postraszony karą za nieuzasadnione wezwanie służb. We wtorek 25 lipca w kilku miastach w Polsce odbyły się protesty, a na ulice wyszły setki kobiet.

