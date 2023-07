Wagnerowcy przy polskiej granicy. Stanisław Żaryn: Będą wykorzystani przeciwko Polsce

Białoruskie jednostki sił operacji specjalnych wspólnie z najemnikami Grupy Wagnera kontynuują szkolenia bojowe na poligonie w Brześciu. - Tutaj nie jest jasne, jaką misję wagnerowcy będą ostatecznie realizować, ale musimy się szykować, że będą wykorzystani przeciwko Polsce - ocenił w rozmowie w Studio PAP zastępca zastępca ministra koordynatora służb specjalnych i pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej, Stanisław Żaryn.

W tej chwili na Białorusi przebywa około tysiąca najemników, "ale niektóre szacunki mówią nawet o trzech tysiącach" - podkreślił Stanisław Żaryn. Jak ocenił, Alaksandr Łukaszenka na początku myślał, że "znalazł jakiś skarb, który pozwala mu spetryfikować swoją władzę". Jednak wagnerowcy mogą szybko wydostać się spod jego kontroli. - To są kryminaliści, zbrodniarze wojenni, którzy robią problemy wszędzie, gdzie są - dodał Żaryn.

Zdaniem Pawła Łatuszki - jednego z liderów opozycji demokratycznej, szefa Narodowego Zarządu Antykryzysowego i byłego ambasadora Białorusi w Polsce - głównym celem ćwiczeń w Brześciu jest wywołania napięcia wokół sytuacji na granicy. - Raczej nie odważą się zaatakować państwa, które należy do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ale prowokacje to jest instrument, który mogą wykorzystać, co pokazywali w wojnie przeciwko Ukrainie - ocenił na antenie RMF FM. Więcej na ten temat w artykule:

Analitycy z Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) ocenili, że Grupa Wagnera na Białorusi "dopóki nie zostanie ponownie wyposażona w sprzęt zmechanizowany" nie stanowi żadnego niebezpieczeństwa dla Polski. Zarazem podkreślili, że nawet w przypadku wystąpienia takiej ewentualności, "nie stanowią oni znaczącego zagrożenia dla NATO".