Policjant jest oskarżony m.in. o niezasadne użycie broni palnej i nieumyślne spowodowanie śmierci oraz zranienie koleżanki podczas służby. Mateusz C. nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Sąd Rejonowy w Giżycku wyznaczył dwa pierwsze terminy rozprawy w tej sprawie. Pierwsza z nich odbędzie się 6 a druga 11 września 2023 o godzinie 9:00. O sprawie poinformował "Super Express".

Wydminy. Kobieta wezwała policję z powodu awanturującego się partnera. Policjant miał użyć broni

Jak informowaliśmy, sprawa dotyczy wydarzeń, które rozegrały się w miejscowości Wydminy pod koniec 2021 roku. 37-letnia kobieta zadzwoniła na policję w późnych godzinach z powodu awantur wszczynanych przez jej pijanego partnera Tomasza N. W domu przebywało troje dzieci w wieku roku, dziewięciu i 17 lat. Na interwencję udało się dwoje policjantów w tym Mateusz C., który posiadał 8-letnie doświadczenie. Funkcjonariusze usłyszeli krzyki i weszli do mieszkania, zastali tam Tomasza N., który zachowywał się agresywnie.

Mężczyzna nie dał się obezwładnić, więc funkcjonariusz wyjął broń i wymierzył z niej do agresora. Tomasz N. nadal zachowywał się agresywnie, nawet kiedy użyto wobec niego gazu pieprzowego i próbował opuścić mieszkanie. Wtedy wywiązała się szarpanina pomiędzy nim a mundurowymi. Wszyscy troje przewrócili się na łóżko, a policjant miał oddać strzał z bliskiej odległości w klatkę piersiową mężczyzny. Postrzał spowodował szereg rozległych obrażeń wewnętrznych i śmierć. Ponadto ten sam pocisk zranił w nadgarstek policjantkę, która pełniła służbę.

Partnerka ofiary zrelacjonowała wydarzenia w rozmowie z "Super Expressem". Kobieta oznajmiła, że wezwała policję z powodu złego zachowania partnera około godziny 4:00, ponieważ mężczyzna bał się policyjnych wizyt. - Kiedy przyjechali na miejsce, od razu chcieli go aresztować, a on się im opierał, użyli gazu i nie czekając, aż zacznie działać, rzucili go na łóżko - oznajmiła 37-latka. - Wtedy policjant wyciągnął broń i kazał mu się uspokoić, kiedy to nie skutkowało, padł strzał. Rykoszet zranił też policjantkę, aż strach pomyśleć jak by trafili moje dzieci - dodała. - Wystarczyło, żeby użyli pałki lub paralizatora. Po wszystkim policjant przeprosił mnie, że zastrzelił mojego narzeczonego - wspominała 37-latka.

Prokuratura uzasadniła zarzuty. Policjant miał przekroczyć swoje uprawnienia w czasie interwencji

Według prokuratora Mateusz C. nie dopełnił swoich obowiązków i przekroczył uprawnienia. - Jego błędy miały polegać na tym, że m.in. nie poinformował Tomasza N. o konsekwencjach niestosowania się do poleceń policjantów, w tym o prawie do użycia środków przymusu bezpośredniego, podjął nieskuteczną próbę wyeliminowania zagrożenia ze strony stawiającego czynny opór Tomasza N. oraz zapobieżenia eskalacji konfliktu, przed odbezpieczeniem broni i oddaniem strzału nie wyprowadził partnerki Tomasza N. i jej małoletnich dzieci do bezpiecznego pomieszczenia, niedostatecznie ocenił stopień i skalę występującego zagrożenia i ryzyka, przekraczając tym samym zasadę umiaru w stosowaniu środków przymusu bezpośredniego i broni palnej, zasadę adekwatności oraz minimalizacji skutków - wymienił sędzia Adam Barczak, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie.